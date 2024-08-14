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WhatsApp блокирует скриншоты из приложения

Некоторые изменения в WhatsApp появляются на устройствах постепенно, но в конечном итоге вызывают удивление. Например, последнее нововведение: для защиты конфиденциальности больше нельзя фотографировать внешние фото.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

- WhatsApp блокирует скриншоты из приложения

Не каждое обновление WhatsApp сопровождается объявлением и соответствующим загрузчиком. Напротив, большинство добавляется в приложение постепенно и редко одновременно для всех пользователей. Как только новая функция распространяется, многие удивляются. Последнее нововведение от разработчиков касается функции снимка экрана на iPhone. Обычно вы можете захватить любую область приложения с помощью определенной комбинации клавиш и сохранить ее. Но это больше не возможно с фотографиями профиля - с некоторыми исключениями.

Изменение уже доступно на смартфонах Android в течение некоторого времени, и теперь оно также доступно на iPhone. Мы не можем точно отследить, когда. Если вы хотите сохранить фотографию профиля другого человека, приложение сохранит изображение в вашей галерее фотографий, но не покажет содержимое экрана, а вместо этого отобразит предупреждение. На черном фоне написано: "Блокировка снимка экрана - Для защиты конфиденциальности всех лиц в WhatsApp этот снимок экрана был заблокирован".

WhatsApp блокирует снимки экрана фотографий профиля - в некоторой степени. Даже якобы умные обходные пути не работают. Например, если вы начнете запись видео содержимого экрана и вызовете нужную фотографию профиля в WhatsApp, чтобы сохранить изображение из видео позже, WhatsApp все равно не позволит вам это сделать. Как только фотография профиля другого человека появится в полноразрешении, приложение сразу же отобразит указанное выше предупреждение и откажется его показывать.

Похоже, WhatsApp не был достаточно последовательным в реализации текущего блока. Если вы перейдете на страницу профиля контакта и нажмете "Сведения о контакте", вы можете вызвать изображение в следующем меню и сделать снимок экрана без блокировки. Всего лишь вопрос времени, когда WhatsApp улучшит это.

Вы все еще можете сделать снимок экрана всей страницы профиля соответствующего контакта. Его можно увеличить и обрезать с помощью приложения камеры на вашем смартфоне, так что у вас будет более низкое разрешение, но вы все равно сможете сохранить фотографию профиля другого человека. WhatsApp не может помешать кому-либо сделать настоящую фотографию экрана другого устройства вторым смартфоном. По крайней мере: такие "снимки экрана" обычно выглядят довольно плохо.

Причина блока неясна. Если вы используете WhatsApp на своем компьютере, вы в настоящее время полностью освобождены от блока. С соответствующим настольным приложением или веб-версией мессенджера вы можете сохранять фотографии профиля в наивысшем разрешении, как обычно. Вероятно, технически невозможно построить такой блок здесь.

По словам предупреждения, WhatsApp, похоже, обеспокоен быстрым защитой от сохранения изображений других людей - хотя вы должны осознавать, что, по крайней мере, все контакты имеют полный доступ к фотографии профиля. Что спровоцировало введение блока, неизвестно. Воровство фотографий профиля на самом деле не было большой проблемой до сих пор, так как вы можете ограничить доступ к изображениям контактами, которые должны их видеть. То, сохраняет ли другая сторона его или нет, не должно быть проблемой в вашем круге знакомых.

  1. Несмотря на недавнее изменение, которое предотвращает прямое создание снимков экрана фотографий профиля в WhatsApp для iPhone, вы все еще можете сделать снимок экрана всей страницы профиля, используя приложение камеры на вашем смартфоне.
  2. При использовании WhatsApp на своем компьютере или через веб-версию мессенджера вы можете сохранить фотографии профиля в наивысшем разрешении без блокировки, чего нельзя сделать в версиях приложения для смартфонов.

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