Широкое прерывание работы: Verizon признает усилия по восстановлению работы после многочисленных жалоб

"Представитель компании сообщил CNN в понедельник, что они признали проблему, затрагивающую их сервис для определенных пользователей. Их техническая команда активно работает над выявлением и устранением проблемы."

"Казус, похоже, начался около 11 утра по восточному времени, вызвав около 100 000 жалоб недовольных клиентов на DownDetector, платформу, отслеживающую сбои в работе сервиса."

"Возмущенные клиенты обратились в официальный канал Verizon в X, выражая недовольство отсутствием сигнала сотовой связи и невозможностью подключиться к сети. Проблема, похоже, сохранялась в течение нескольких часов, начавшись в ранние часы понедельника."

"Многие пользователи iPhone Verizon выразили свое недовольство, так как их телефоны застряли в режиме "SOS" утром в понедельник, позволяя только экстренные звонки через спутник."

"Согласно данным собственного веб-сайта Verizon, у них 114,2 миллиона подписчиков в США."

"Ситуация все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости."

"Проблема с сервисом Verizon повлияла на несколько бизнес-операций, зависящих от стабильного подключения. Некоторые технически подкованные пользователи пытались самостоятельно устранить проблему, но она оставалась нерешенной из-за своей технической сложности."

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