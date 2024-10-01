По сообщениям, iPhone 16 от Apple не будет иметь сильного дебюта, как прогнозируют аналитики, но некоторые надеются на "спектакулярный подъем".

Apple надеялся, что iPhone 16 станет значительным успехом после нескольких лет упадка продаж iPhone. Времена, когда верные поклонники Apple выстраивались в очередь, чтобы обменять свои устройства почти каждый год, прошли, и компания не давала потребителям веских причин для обновления с момента введения 5G-соединения в iPhone 12. Они надеялись, что коллекция новых программных функций, интегрирующих ИИ, будет популярной.

Однако после множества громких презентаций неясно, удалось ли Apple убедительно донести свои аргументы до потребителей.

По данным блога аналитика Мин-Чи Куо из TF International Securities, Apple продала всего около 37 миллионов единиц iPhone 16 в период предзаказа, что на 12% меньше, чем в том же периоде год назад. В частности, спрос на более дорогие модели iPhone 16 Pro резко упал по сравнению с запуском iPhone 15.

В течение первой недели после начала предзаказов аналитик Дэн Айвс оценил предварительные показатели продаж slightly higher, около 40 миллионов единиц. Аналитик по технологиям CFRA Research Энджело Дзино также сообщил о снижении годовых предзаказов.

Вместо количества проданных устройств в период предзаказа Apple, возможно, следует сосредоточиться на моделях iPhone 16, которые выбирают потребители, поскольку улучшения в стандартных устройствах делают их довольно похожими на модели Pro, согласно аналитикам. Кажется, что больше интереса вызывают более дешевые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, чем Pro и Pro Max, что может повлиять на среднюю цену продажи и общий доход от продаж iPhone.

По данным Куо, в первый уик-энд предзаказов Apple продала 9,8 миллиона единиц iPhone 16 Pro и 17,1 миллиона единиц iPhone 16 Pro Max, что на 27% и 16% меньше соответственно, чем в предыдущем году. С другой стороны, продажи стандартных моделей iPhone 16 и Plus немного выросли.

Как отметил Дзино, проблема заключается в том, что базовые модели iPhone, возможно, слишком хороши.

"Учитывая, что это в основном цикл обновления программного обеспечения, моя обеспокоенность заключается в том, что было больше продаж более дешевых моделей iPhone 16, чем более дорогих устройств", - сказал Дзино. "Если взглянуть на стандартные устройства, они получили значительные обновления в отношении своих камер и внутренних процессоров".

Кuo также отметил более короткие сроки поставки для моделей iPhone 16 Pro в первый уик-энд предзаказов по сравнению с iPhone 15, период, когда потребителям приходилось ждать до месяца для своих устройств. Он связал это с тем, что возможности ИИ Apple, такие как "Интеллект Apple", еще не доступны на этих устройствах (планируется выпуск в бета-версии позже в этом месяце вместе с iOS 18.1), и продолжающейся борьбой Apple с возрастающей конкуренцией в Китае.

"Нужно подождать, пока слухи распространятся среди потребительской базы в течение следующих нескольких кварталов, прежде чем потребители оценят ценность новой технологии", - сказал Дзино.

Первая реакция на предзаказ suggeres, что обещание интегрированных функций ИИ само по себе может не спасти Apple от спада iPhone. Компания может сделать лишь столько, чтобы улучшить камеру iPhone или изменить размер экрана, и программные обновления, которые многие потребители воспринимают со скепсисом, могут быть сложнее продать. И для всех, кроме самых преданных поклонников Apple, аналитики считают, что большинство потребителей еще не полностью понимают, почему функции ИИ заслуживают обновления.

Для iPhone 16 еще рано делать выводы, и устройство увидело больше продаж после его наличия в магазинах 20 сентября.

Аналитики используют показатели предзаказов, чтобы оценить спрос, но не для полной картины. Многие считают сроки поставки, время между заказом устройств потребителями и их доставкой, ценным индикатором спроса. Чем дольше ожидание, тем больше устройств продается.

Сроки поставки для iPhone 16 короче, чем в прошлом году, что может указывать на то, что Apple улучшила свою цепочку поставок, позволяя производить больше телефонов быстрее, согласно аналитику Canalys Лэ Ксюань Чжоу. В то же время Дзино предложил, что Apple может увеличить запасы перед запуском, чтобы стимулировать значительный цикл обновления iPhone для iPhone 16.

Еще одним обнадеживающим признаком является то, что CEO T-Mobile Майк Сиверт заявил после первой недели предзаказов, что T-Mobile продала больше iPhone 16 в этом году, чем iPhone 15 в прошлом году.

Apple не будет публиковать данные о продажах iPhone до выхода отчета о доходах в следующем месяце, но аналитики все еще считают, что iPhone 16, скорее всего, будет успешным в ближайшие месяцы, несмотря на возможный медленный старт, особенно в преддверии критических последних трех месяцев года.

Как сказал Айвс CNN, "Все об отличном квартале праздников, и суперцикл iPhone 16 начинается, на наш взгляд".

Несмотря на надежды Apple, введение функций ИИ в iPhone 16 не кажется стимулирующим значительные обновления, как свидетельствуют сниженные продажи более дорогих моделей Pro. Вместо этого растет интерес к более дешевым моделям iPhone 16 и iPhone 16 Plus. (бизнес, техника)

Аналитик по технологиям Мин-Чи Куо из TF International Securities сообщил о 12-процентном снижении предзаказов iPhone 16 по сравнению с предыдущим годом, подчеркивая вызов, с которым столкнулась Apple в эффективном продвижении своих новых технологических функций среди потребителей. (бизнес, техника)

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