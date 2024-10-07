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Этот крошечный робот облегчает посещение больными детьми школы.

Дети, столкнувшиеся с длительными заболеваниями или борющиеся с трудностями психического здоровья, получают помощь от робота AV1 компании No Isolation. Это оригинальное устройство позволяет этим детям участвовать в школьных мероприятиях и поддерживать отношения со своими одноклассниками, даже...

 and  Lauren Adams
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Использование робота AV1 в образовательном учреждении Великобритании.
Использование робота AV1 в образовательном учреждении Великобритании.

Этот крошечный робот облегчает посещение больными детьми школы.

Для лиц, столкнувшихся с длительными проблемами со здоровьем или лечением, особенно тех, кто сталкивается с проблемами психического здоровья, норвежская компания No Isolation разработала устройство AV1. Этот гаджет служит представителем ученика на уроке, действуя как его глаза, уши и голос, тем самым помогая поддерживать связи с одноклассниками и оставаться на связи.

AV1 имеет минималистичный humanoидный вид с головой и торсом, которые вращаются на 360 градусов. Он оснащен камерой, микрофоном и динамиком. Учителя размещают его на столе в классе, а ученики управляют им через приложение с помощью уникального пароля.

Флоренс Саллисбери, директор по маркетингу No Isolation, объясняет: "Они могут провести пальцем или коснуться экрана, чтобы осмотреться в классе". Ученик может общаться с учителем или одноклассниками через динамик, а в приложении есть опция "поднять руку", которая зажигает свет на голове робота. Также можно выбрать эмотикон, чтобы отобразить его в глазах робота.

Саллисбери сообщает, что в настоящее время насчитывается около 3000 активных единиц AV1 в 17 странах, в основном в Великобритании и Германии, где обе страны имеют более 1000 единиц в использовании.

В Великобритании школы могут арендовать AV1 примерно за £150 ($200) в месяц или приобрести его единовременно за £3700 (прибл. $4960), а также годовой пакет обслуживания за £780 (прибл. $1045).

По данным недавней статистики правительства Великобритании, более 19% учащихся были систематически отсутствовали на занятиях в осенний период 2023/24, при этом 7,8% отсутствовали из-за болезни, что выше уровня до пандемии.

Во время пандемии дистанционное обучение стало нормой, но при возвращении в школу многие обнаружили, что это больше не вариант. AV1 был представлен до пандемии, но некоторые школы сообщают о использовании роботов для помощи ученикам, испытывающим трудности при приспособлении к classroom environment.

Саллисбери комментирует: "Они делают ребенка значимым". Великобритания Trust Chartwell Cancer Trust поставляет 25 AV1-роботов детям с серьезными заболеваниями. Майкл Даглас, попечитель, заявил, что роботы позволяют детям участвовать в образовании даже находясь в критическом состоянии, и они высоко ценятся родителями.

AV1 состоит из встроенной камеры, аудиорекордера и звукового вещания.

Однако он отметил, что при использовании роботов могут возникнуть несколько административных трудностей, и бюрократия может стать препятствием при внедрении системы AV1 в школы или больницы. Он также упомянул, что некоторые школы могут столкнуться с проблемами технической инфраструктуры, такими как слабый Wi-Fi или мертвые зоны мобильной связи.

Исследовательская статья, опубликованная в июне в журнале Frontiers in Digital Health, изучила использование AV1 в Германии и аватара-робота OriHime в Японии, найдя, что технологии "имеют высокий потенциал для сохранения социальных и образовательных связей детей". Однако она также подчеркнула необходимость установления структур для обеспечения равного доступа к технологии аватаров и считает, что обучение учителей техническим и социальным аспектам роботов будетessential для успешной реализации.

В прошлом августе No Isolation представила AV1 Academy, набор обучающих материалов и ресурсов, направленных на повышение удобства использования робота. Саллисбери подчеркивает, что AV1 разработан с сильной функцией конфиденциальности. Не собираются персональные данные, и приложение не позволяет делать скриншоты или записи. Шифрование защищает поток в реальном времени, и только одно устройство может подключаться одновременно, а робот сигнализирует об активном использовании через мигание головы и глаз.

Саллисбери также отмечает, что на рынке есть другие аватары-роботы, такие как VGo и Buddy, которые имеют колеса и могут перемещаться по школе или рабочему месту, и некоторые из них имеют экран, на котором отображается лицо пользователя. Она отмечает, что отсутствие колес у AV1 более практично для его использования, и при около 1 килограмма робот легкий и удобный для переноски учителями или учениками в специальном рюкзаке.

Она добавила, что отсутствие экрана, отображающего лицо ребенка, также может быть полезным. "Устранение давления всегда быть на камере показало увеличение вероятности использования робота для учеников, страдающих от эмоционального избегания школы", - сказала Саллисбери.

Устройство AV1, популярное в сфере высоких технологий, также оснащено функциями, делающими его пригодным для образовательных учреждений. Компании, такие как VGo и Buddy, с колесными аватарами-роботами, предлагают альтернативные решения, но AV1 от No Isolation выделяется своей минималистичной конструкцией и сильной функцией конфиденциальности.

Для расширения использования AV1 в школах и медицинских учреждениях важно решить и преодолеть административные трудности и проблемы технической инфраструктуры, с которыми могут столкнуться некоторые учреждения.

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