Anker Nebula Cosmos 4K SE представляет собой комплексное решение для 4K-проекторов.

Anker Nebula Cosmos 4K SE — компактный и портативный, но мощный 4K-проектор с Google TV и Dolby Vision

Anker Nebula Cosmos 4K SE — компактное и портативное устройство, но при этом полноценный 4K-проектор с Google TV и Dolby Vision. Во время тестирования он демонстрировал превосходное изображение с помощью комбинации лазера и LED, что делает его удобным в использовании и универсальным.

Anker известен в первую очередь производством высококачественных аксессуаров, таких как зарядные устройства и кабели. Однако, начиная с 2011 года, когда компанию основал бывший сотрудник Google, она расширилась в различных направлениях, включая аудиопродукты и портативные аккумуляторы. Проекторы Nebula, в частности популярный "портативный блин" Capsule, также получили признание на китайском рынке. Nebula Cosmos 4K SE портативен, но он сияет в премиальном сегменте 4K-проекторов. ntv.de провел тесты, чтобы увидеть, на что он способен, производя изображение на стене с помощью комбинации лазера и LED. В настоящее время он продается примерно за 1400 евро.

Компактный и стильный

Проектор весит 4,5 кг и имеет размеры 26,4 x 22,1 x 16,5 см. Несмотря на то, что он может не поместиться в рюкзак, как Capsule, он оснащен широкой, мягкой ручкой для удобной транспортировки. Его можно хранить в шкафу и доставать по вечерам кино, или оставить на виду благодаря его стильному серому металлическому finish и красным акцентам.

Качество сборки, как и ожидается от продуктов Anker, высокое, несмотря на то, что весь корпус изготовлен из пластика. Два широких резиновых ножки на нижней стороне обеспечивают надежное сцепление на гладких поверхностях. На нижней стороне имеется стандартная резьба для крепления на трепиде или кронштейне.

Отличные автоматические функции

Nebula Cosmos 4K SE не предлагает опций регулировки высоты. Однако это редко необходимо, как и книга под передней ножкой. Проектор оснащен превосходными автоматическими корректировками. Он автоматически корректирует трапецию при извлечении из коробки и при каждом запуске, обеспечивая прямоугольное изображение даже если он не выровнен по центру с поверхностью проекции. Проектор также автоматически фокусируется и корректирует проекцию, если есть препятствия на пути.

Он также корректирует изображение на экранах. Если кто-то попадает в поле зрения проектора, он уменьшает яркость света, чтобы защитить глаза. Если проектор переместить, простая "коррекция изображения в один клик" обычно достаточно для реальнования всего. Все это работало безупречно в наших тестах, без необходимости вручную корректировать, хотя это, конечно, возможно.

Простой настройка и управление

Настройка в начале проста, особенно если у вас уже есть учетная запись Google. Просто добавьте новое устройство в приложении Google Home и отсканируйте QR-код с помощью смартфона.

В противном случае вы получите четкие и простые инструкции, доступные как в быстром руководстве, так и в текущем только английском языке загружаемом руководстве.

Интерфейс пользователя проектора также интуитивно понятен. Рекламы нет, и ваши установленные приложения легко видны. Рекомендации из этих и других бесплатных приложений отображаются над ними. Ниже вы увидите популярные фильмы, рекомендованные сериалы, предложенные видеоролики YouTube и другие коллекции.

Самостоятелен с RTL+ и другими сервисами

Установленные приложения включают YouTube, Netflix и Amazon. Магазин приложений предлагает широкий выбор вариантов, включая сервис потокового вещания RTL, который выглядит великолепно на устройствах Google TV. Аналогичным образом, вы можете установить Apple TV и большинство крупных медиатеки. Вы можете искать игры и другие приложения, вводя названия или категории.

Это можно сделать с помощью удобного в использовании пульта дистанционного управления. Кнопки загораются, когда поднимаются, обеспечивая комфортное использование. Альтернативно, вы можете использовать приложение Nebula для набора текста на клавиатуре смартфона. Возможны также голосовые входы, так как пульт дистанционного управления оснащен встроенным микрофоном. Он работает хорошо для поиска контента.

Впечатляющее изображение

Качество изображения этого компактного 4K-проектора в этом ценовом диапазоне впечатляет. Максимальная яркость, указанная производителем, составляет 1800 ANSI люмен, что достаточно даже в слабо затемненных помещениях. Оптимальная яркость зависит от размера изображения или расстояния проектора до стены или экрана. При 60 дюймах можно оставить шторы открытыми, но при 200 дюймах должно быть как можно темнее. Вы можете регулировать яркость вручную или доверять надежной автоматической функции.

При соответствующих источниках и высококачественном экране изображение не только четкое, но и убедительное по контрасту и цвету. Он поддерживает не только HDR10, но и Dolby Vision. Однако проектор производит требовательное изображение в менее чем идеальных условиях. Он имеет встроенную автоматическую корректировку цвета, если обои не белые, но его возможности ограничены, если цвет стен слишком насыщенный. Быстрые движения не являются проблемой для проектора, и во время тестирования не было видно полос или подобного.

Подключение и отзывчивость

Приложения делают Nebula Cosmos 4K SE самодостаточным. Однако он также очень подключаемый. Источники можно подключать через HDMI 2.1 или USB сзади. Содержимое также можно транслировать с Android-смартфонов, iPhones, Mac и Windows-компьютеров на проектор.

Проектор работает хорошо с игровыми консолями, предлагая не только великолепный дисплей, но и низкую задержку. Производитель указывает задержку как 18,2 миллисекунды, но она практически не заметна. Это может применяться только в том случае, если коррекция трапеции отключена в режиме игры. При включенной коррекции трапеции время реакции может быть немного дольше.

Хотя проектор оснащен впечатляющими стереодинамиками на своих сторонах, поддерживающими Dolby Audio, они могут не сравниться с топовой звуковой панелью или системой окружающего звука, подключенной через HDMI. В качестве альтернативы вы можете подключить динамики через Bluetooth или воспользоваться предоставленным гнездом для наушников.

Шум вентилятора относительно незначителен, но слышен во время тихих периодов. Во время наших тестов производительности он достигал примерно 50 децибел на полной мощности вблизи устройства. Потребление энергии оставалось стабильно на уровне около 200 ватт, что вполне приемлемо.

Выводы

В настоящее время вы можете приобрести Anker Nebula Cosmos 4K SE по специальной цене, начиная от около 1400 евро. Несмотря на то, что это не небольшая сумма, полученная вами ценность значительна. Качество изображения проектора превосходно, его яркость подходит для многих целей, и он обладает универсальностью, сохраняя при этом простоту в использовании.

Учитывая отличное качество изображения и удобные функции Anker Nebula Cosmos 4K SE, потенциальные покупатели могут заинтересоваться проведением собственных технических испытаний для проверки его производительности. После приобретения проектора пользователи могут провести тесты, чтобы проверить, сохраняет ли он отличное качество изображения при различных условиях освещения или с разными типами контента.

Кроме того, учитывая, что Nebula Cosmos 4K SE поддерживает широкий спектр вариантов подключения, пользователи могут протестировать его совместимость с различными устройствами, такими как игровые консоли или смартфоны, чтобы убедиться в плавной работе и оптимальной производительности. Проводя эти технические испытания, пользователи могут получить более глубокое понимание возможностей проектора и определить, отвечает ли он их конкретным потребностям, прежде чем принять окончательное решение о покупке.

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