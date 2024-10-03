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Катастрофические последствия урагана Хелен могут привести к паузе в производстве полупроводниковых чипов.

Последствия урагана Хéléн в Северной Каролине могут иметь существенные последствия для нишевого, но важного сегмента сектора технологий.

 and  Mark Rodriguez
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Последствия ураганаHenri, очевидны в Спринг-Гэйбл, штат Северная Каролина, основной источник...
Последствия ураганаHenri, очевидны в Спринг-Гэйбл, штат Северная Каролина, основной источник majeurного качествакварца, используемого в производстве полупроводников.

Катастрофические последствия урагана Хелен могут привести к паузе в производстве полупроводниковых чипов.

Расположенные в горах Блю-Ридж, всего в нескольких километрах от тихого городка Спринг-Пайн с менее чем 2200 жителями, находятся два рудника, которые производят самый чистый кварц в мире. Этот кварц, сформированный около 380 миллионов лет назад, является жизненно важным компонентом в глобальной цепочке производства полупроводниковых чипов, которые питают множество устройств, таких как смартфоны, автомобили, медицинское оборудование и солнечные панели.

Однако из-за недавнего нашествия урагана Хéléны по юго-востоку Соединенных Штатов операции на этих рудниках были приостановлены. Шторм вызвал исторические наводнения и оползни, нарушил дороги, линии электропередач и услуги, подвергая риску миллионы жителей.

Sibelco и The Quartz Corp, компании, ответственные за управление рудниками, временно приостановили операции 26 сентября, чтобы подготовиться к надвигающемуся шторму. Однако неясно, в какой степени рудники были повреждены, и сколько времени потребуется, чтобы восстановить их работу.

Установки, вместе с остальной частью города, были сильно затронуты нарушениями инфраструктуры, в том числе затопленными районами, отключениями электроэнергии, закрытыми дорогами и плохими сетями связи. К проблеме добавляется трудность связаться с местными сотрудниками, чьи дома и жилища пострадали от бедствия.

По словам экспертов по цепочке поставок, рудники могут потребовать несколько недель, чтобы снова заработать, что может привести к дефициту и росту цен на полупроводники. Это может быть особенно вредно для отрасли высоких технологий, поскольку гиганты Силиконовой долины в настоящее время вкладывают миллиарды долларов в чипы для питания своих систем искусственного интеллекта.

Если бы вы выбрали один комплекс рудников, который существенно влияет на производство полупроводников и отрасль солнечных панелей, скорее всего, это были бы рудники Спринг-Пайн, управляемые Sibelco и The Quartz Corp, согласно Сеаверу Вану, со-директору программы климата и энергии в Институте прорывов.

Спенсер Бост, исполнительный директор Даунтауна Спринг-Пайн, заявил во вторник, что ущерб в городе катастрофический.

"На данный момент мы не знаем, в какой степени пострадали компании-рудокопы. Однако мы видели такое опустошение в Спринг-Пайн, что сомневаемся, когда наши сотрудники смогут возобновить работу. Многие люди ранены, дома повреждены или разрушены, и некоторые дороги больше не доступны", - заявил Бост.

Sibelco, крупный бельгийский работодатель в округе, подтвердила безопасность своих сотрудников и работает над тем, чтобы связаться с теми, кто все еще недоступен из-за продолжающихся отключений электроэнергии и проблем со связью. Они также сотрудничали с правительственными агентствами и спасательными операциями, чтобы смягчить последствия бедствия и вернуться к нормальным операциям как можно скорее.

The Quartz Corp, рудник-сосед Sibelco, совместно принадлежащий французской и норвежской компании по добыче минералов, выразила озабоченность последствиями урагана и заявила, что не ясно, когда операции могут возобновиться. Их приоритет - обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей, пока они пытаются связаться с недоступными сотрудниками.

Незаменимый элемент для передовой отрасли

Кварц является незаменимым в процессе производства полупроводников. Его чистота также играет жизненно важную роль, чтобы избежать повреждения чипов.

«Вы производите исключительно сложные чипы, на которых в некоторых случаях может быть 100 миллиардов транзисторов, 100 миллиардов миниатюрных машин, на чипе, не большем, чем ваш ноготь. Наличие одного атома не на месте может привести к дефекту, который испортит весь чип», - объяснил Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий имени Вадхани в Центре стратегических и международных исследований.

Хотя кварц распространен по всему миру, уникальный высокочистый кварц, добытый в Спринг-Пайн, составляет примерно 80% - 90% глобального рынка. Хотя некоторые производители полупроводников могут иметь достаточно высокочистого кварца для поддержания производства, более длительное закрытие рудников приведет к затяжному дефициту полупроводников.

В таких случаях можно было бы очистить обычный кварц в качестве замены, но глобальная мощность для выполнения этой задачи в достаточных количествах ограничена.

«Я ожидаю задержек и нарушений в цепочке поставок для крупных производителей чипов, пока они ждут, когда эти рудники откроются», - сказал Дэвид Бейдер, профессор и директор Института данных в Нью-Джерси. Институт технологий.

Кроме того, для транспортировки кварца к клиентам также потребуется восстановить местную инфраструктуру, такую как дороги. Продолжительный дефицит чипов, скорее всего, приведет к остановке многих отраслей. Например, во время глобального дефицита чипов, вызванного пандемией COVID-19 в 2021 году, автомобильные производители были вынуждены оставить почти готовые автомобили, но не смогли их доставить из-за отсутствия чипов для питания ключевых функций, что привело к резкому росту цен на автомобили.

«Американская экономика, в большей или меньшей степени, зависит от отрасли полупроводниковых чипов как от важного ввода», - сказал Аллен из CSIS. Несмотря на разрушения в Спринг-Пайн, по словам Вана, остается повод для оптимизма.

"Этот рудник имеет значительное национальное значение, и я бы поспорил, что федералы готовы поднять шум и взобраться на горы, чтобы он заработал как можно скорее. Нет секрета в том, что этот рудник имеет значительную ценность для нашей страны." - заявление от Вана.

Отрасль высоких технологий, в частности гиганты Силиконовой долины, вкладывающие миллиарды долларов в системы искусственного интеллекта, могут столкнуться с дефицитом и ростом цен на полупроводники из-за потенциально длительного закрытия рудников Спринг-Пайн. Эти рудники поставляют значительное количество высокочистого кварца, незаменимого элемента в процессе производства полупроводников, на который приходится более 80% - 90% глобального рынка.

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