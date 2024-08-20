Westernhagen-Müller в очередной раз объявляет об отмене концертов

Майские концерты Marius Müller-Westernhagen в Sparkassenpark в Мёнхенгладбахе и на Coburger Schlossplatz были отменены из-за проблем со здоровьем певца. К сожалению, 75-летний артист вновь столкнулся с проблемами со здоровьем, разочаровав своих поклонников.

Концерты, запланированные на 3 мая в Мёнхенгладбахе и 23 августа в Кобурге, были отменены из-за заболевания артиста. Об этом неблагоприятной новости сообщила команда Westernhagen на его официальном аккаунте в Instagram вчера.

Всем заинтересованным командам жаль отмену и они призывают поклонников понять ситуацию. Однако действительность билетов остается неизменной до тех пор, пока не будет принято решение о возможных новых датах. Билеты также можно вернуть в местах первоначальной покупки. Остальные концерты тура "75 Live" планируется провести согласно графику.

Поклонники выражают разочарование, но остаются пониманием. Один фанат написал: "Жаль, у меня были билеты на завтра. Здоровье прежде всего, желаю скорейшего выздоровления", в то время как другой фанат поделился своей досадой: "Желаю скорейшего выздоровления, MMW! Я узнал об этом час назад. Жаль, билеты на концерт были моим подарком на день рождения. Теперь праздник придется перенести".

Некоторые фанаты также вспоминают отмену в Штутгарте в мае, когда они узнали о его болезни только перед концертом. Многие не только купили билеты, но и потратились на проживание и проезд. Тогда не было предложено альтернативной даты. Westernhagen извинился за ситуацию в Instagram, написав: "Так бывает".

Westernhagen выпустил новый альбом в конце прошлого года, чтобы отпраздновать свой 75-й день рождения 6 декабря. Альбом под названием "Westernhagen 75 (75 песен / 1974 - 2023)" представляет по одной песне с каждого из его 28 предыдущих альбомов в хронологическом порядке и хотя бы один трек с каждого альбома.

Тур "75 Live" Westernhagen начался в мае и не затронут этими отменами, с дальнейшими выступлениями, запланированными на проведение согласно графику.

Отмена концертов Marius Müller-Westernhagen в Sparkassenpark в Мёнхенгладбахе и на Coburger Schlossplatz огорчила поклонников, которые ждали ['развлечений'], предлагаемых легендарным артистом. Несмотря на отмену, команда Westernhagen работает над возможными новыми датами, надеясь предоставить поклонникам шанс увидеть ['развлечения'] снова.

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