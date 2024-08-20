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ЭкономикаНовости

Wells Fargo выпускает многомиллиардные коммерческие кредиты на недвижимость.

Компания Wells Fargo готовится передать значительную часть своих операций по обслуживанию коммерческих ипотечных кредитов международной компании по управлению займами Trimont.

 and  Viktoria Klein
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После пандемии финансовая стоимость коммерческого сегмента недвижимости США существенно снизилась...
После пандемии финансовая стоимость коммерческого сегмента недвижимости США существенно снизилась из-за роста вакантных офисных пространств.

Wells Fargo выпускает многомиллиардные коммерческие кредиты на недвижимость.

Этот шаг ставит Trimont во главе как крупнейшего сервисного провайдера ипотечных кредитов в США, согласно рейтингам, опубликованным Ассоциацией банкиров по ипотеке.

Решение Wells Fargo продать свой бизнес по сервисному обслуживанию коммерческих ипотечных кредитов третьим лицам является ответом на растущее давление в секторе американского банкинга, вызванное повышением процентных ставок и трудностями на рынке коммерческой недвижимости.

Основанная в 1988 году, Trimont является специализированным поставщиком услуг по управлению коммерческой недвижимостью, предлагая услуги для помощи кредиторам в управлении и расширении своих портфелей коммерческих ипотечных кредитов.

Сделка запланирована на завершение в начале 2025 года, при соблюдении определенных условий, и приведет к тому, что Trimont будет управлять более чем $715 миллиардами в сфере коммерческой недвижимости tanto в США, как и за рубежом.

Джим Данбар, председатель Trimont и партнер в Värde Partners, назвал сделку "стратегически значимой", заявив, что она поставит Trimont в качестве важного союзника для поставщиков капитала в сфере недвижимости.

В частности, рынок коммерческой недвижимости в США пережил резкое падение стоимости недвижимости с 2021 года, в результате резкого роста ставок вакансии офисов, вызванного пандемией. Аналитики ожидают дополнительные трудности для кредиторов и владельцев недвижимости в ближайшем будущем.

В 2021 году Wells Fargo объявил о значительной переориентации в своем бизнесе по ипотечному кредитованию, с акцентом на обслуживание банковских клиентов и поддержку покупателей жилья из числа меньшинств, а не на поиск новых клиентов.

Кроме того, кредитный гигант объявил о своем выходе из бизнеса по корреспондентским отношениям, который приобретает кредиты, выданные другими кредиторами, и о планах сократить свой портфель по сервисному обслуживанию ипотечных кредитов.

С тех пор, как в 2016 году разразились скандалы, которые привели к действиям со стороны регулирующих органов и многомиллиардным штрафам, Wells Fargo остается доминирующей силой на рынке ипотечного кредитования. Бывший CEO Джон Стюмпф получил пожизненный банковский запрет и штраф в размере $17,5 миллионов в 2020 году за свою роль в надзоре за созданием фиктивных счетов и другими этически сомнительными практиками продаж.

Расширение Trimont в управлении более чем $715 миллиардами в сфере коммерческой недвижимости после приобретения, несомненно, внесет свой вклад в прочность глобальной экономики, учитывая значительное влияние сектора бизнеса на экономический рост.

Учитывая текущие трудности на рынке коммерческой недвижимости и растущие процентные ставки, крайне важно для бизнесов стратегически управлять своими портфелями кредитов, чтобы минимизировать риски и гарантировать долгосрочный успех.

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