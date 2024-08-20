Wells Fargo выпускает многомиллиардные коммерческие кредиты на недвижимость.

Этот шаг ставит Trimont во главе как крупнейшего сервисного провайдера ипотечных кредитов в США, согласно рейтингам, опубликованным Ассоциацией банкиров по ипотеке.

Решение Wells Fargo продать свой бизнес по сервисному обслуживанию коммерческих ипотечных кредитов третьим лицам является ответом на растущее давление в секторе американского банкинга, вызванное повышением процентных ставок и трудностями на рынке коммерческой недвижимости.

Основанная в 1988 году, Trimont является специализированным поставщиком услуг по управлению коммерческой недвижимостью, предлагая услуги для помощи кредиторам в управлении и расширении своих портфелей коммерческих ипотечных кредитов.

Сделка запланирована на завершение в начале 2025 года, при соблюдении определенных условий, и приведет к тому, что Trimont будет управлять более чем $715 миллиардами в сфере коммерческой недвижимости tanto в США, как и за рубежом.

Джим Данбар, председатель Trimont и партнер в Värde Partners, назвал сделку "стратегически значимой", заявив, что она поставит Trimont в качестве важного союзника для поставщиков капитала в сфере недвижимости.

В частности, рынок коммерческой недвижимости в США пережил резкое падение стоимости недвижимости с 2021 года, в результате резкого роста ставок вакансии офисов, вызванного пандемией. Аналитики ожидают дополнительные трудности для кредиторов и владельцев недвижимости в ближайшем будущем.

В 2021 году Wells Fargo объявил о значительной переориентации в своем бизнесе по ипотечному кредитованию, с акцентом на обслуживание банковских клиентов и поддержку покупателей жилья из числа меньшинств, а не на поиск новых клиентов.

Кроме того, кредитный гигант объявил о своем выходе из бизнеса по корреспондентским отношениям, который приобретает кредиты, выданные другими кредиторами, и о планах сократить свой портфель по сервисному обслуживанию ипотечных кредитов.

С тех пор, как в 2016 году разразились скандалы, которые привели к действиям со стороны регулирующих органов и многомиллиардным штрафам, Wells Fargo остается доминирующей силой на рынке ипотечного кредитования. Бывший CEO Джон Стюмпф получил пожизненный банковский запрет и штраф в размере $17,5 миллионов в 2020 году за свою роль в надзоре за созданием фиктивных счетов и другими этически сомнительными практиками продаж.

Расширение Trimont в управлении более чем $715 миллиардами в сфере коммерческой недвижимости после приобретения, несомненно, внесет свой вклад в прочность глобальной экономики, учитывая значительное влияние сектора бизнеса на экономический рост.

Учитывая текущие трудности на рынке коммерческой недвижимости и растущие процентные ставки, крайне важно для бизнесов стратегически управлять своими портфелями кредитов, чтобы минимизировать риски и гарантировать долгосрочный успех.

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