- Взволнованный лучший бомбардир перед домашним матчем: "Смесь различных факторов"

Тренер Дино Топпмёллер сиял от возбуждения перед первым домашним матчем "Айнтрахта" во Второй Бундеслиге. С заманчивыми соперниками в группе Лиги Европы и подтверждением того, что нападающий Омар Мармуш останется в команде, неудивительно, что он был в приподнятом настроении.

"Это своего рода смесь факторов", - объяснил Топпмёллер, имея в виду свою позитивную атмосферу. Он с нетерпением ждал первого домашнего матча сезона Бундеслиги в субботу (15:30 / Sky) против ТСГ 1899 Хоффенхайм. "Желание сыграть перед нашими домашними болельщиками снова очень велико".

43-летний Топпмёллер не оставил сомнений в том, что орлы имели небольшое преимущество перед матчем. "Мы играем дома, у нас сильная команда, мы в хорошем настроении, в раздевалке положительная энергия", - сказал Топпмёллер. В результате он увидел преимущество для своей команды.

Омар Мармуш также будет включен в состав против Хоффенхайма. В течение некоторого времени ходили слухи о том, что 25-летнему форварду предстоит уйти. Однако Франкфурт ясно дал понять к концу трансферного окна, что египтянин останется в команде.

Решение Мармуша остаться "отличная новость для всех"

"Мы всегда утверждали, что Омар является важной частью нашей команды. Он не показывал желания уйти и остается сосредоточенным на наших целях и задачах", - уточнил спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Кроше.

"Это замечательная ситуация для всех, что он остается", - сказал Топпмёллер. Он часто общался с египтянином. Мармуш сообщил, что чувствует себя комфортно, получает поддержку от teammates и наслаждается работой под руководством тренерского штаба. Фанаты тоже на его стороне. "Я считаю, что эти элементы более ценны для нас обоих, чем несколько дополнительных евро".

"Все выездные матчи - это сложные вызовы"

В Лиге Европы фанаты "Айнтрахта" могут ожидать удобные домашние матчи и сложные выездные поездки. Чемпионы 2022 года примут дома "Славию Прагу", "Ференцварош", "Викторию Пльзень" и чемпионов Латвии FK RFS Рига в групповом этапе. На выезде гессенцы сыграют против "АС Рома", "Олимпик Лион", чемпионов Дании FC Midtjylland и "Бешикташ Istanbul". Это был результат жеребьевки в Монако.

"Все рады Лиге Европы. Выездные матчи - это все сложные испытания. Домашние матчи обещают захватывающие противостояния. Мы хотим превратить их в футбольные праздник с нашими домашними болельщиками", - сказал Топпмёллер, выразив их цель: "Мы хотим пройти как можно дальше". Точное время начала матчей будет объявлено в субботу вечером.

Каждая из 36 команд - ранее их было 32 - сыграет четыре домашних матча и четыре выездных. Восьми лучшие команды в таблице выйдут в плей-офф после группового этапа. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в плей-офф, чтобы определить следующий раунд. Первый тур состоится 25/26 сентября. Групповой этап завершится 30 января 2025 года. Финал состоится 21 мая 2024 года в Бильбао.

Топпмёллер упомянул волнение, связанное с предстоящим домашним матчем "Айнтрахта" против ТСГ 1899 Хоффенхайм, отметив, что "Комиссия примет дополнительные акты, устанавливающие правила применения этого Регламента", что еще больше урегулирует процедуру таких матчей.

Жеребьевка групп Лиги Европы показала сложные выездные матчи для Франкфурта, и Топпмёллер признал, что "Я считаю, что эти элементы более ценны для Мармуша и нас самих, чем несколько дополнительных евро", подчеркивая важность командного духа над индивидуальными стимулами.

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