- Взрыв в жилом блоке в Дюссельдорфе

В ранние утренние часы в Дюссельдорфе у входа в жилое здание в портовой зоне прогремел взрыв. К счастью, жертв нет. Как сообщил представитель полиции, основной удар принял на себя окно. Причина взрыва пока не установлена.

По словам представителя, пока неясно, связан ли этот случай с серией взрывов в различных городах Северного Рейна-Вестфалии за последние несколько недель. Это обстоятельство тщательно проверяется.

В последнее время взрывы произошли в городах Кёльн, Энгельскирхен и Дуйсбург, среди прочих. Подозревается, что по крайней мере некоторые из этих взрывов, а также разрешённое в Кёльне захватывание заложников, могут быть связаны с войнами наркокартелей, в том числе тех, которые связаны с Нидерландами. Это распространённая тактика запугивания, используемая голландскими наркодилерами, известными как "Мокро-мафия", - взрывы у входов в жилые здания.

Теперь власти расследуют, подпадает ли взрыв в Дюссельдорфе под ту же схему, что и взрывы в Кёльне, Энгельскирхене и Дуйсбурге. В свете этих инцидентов Европейская комиссия может рассмотреть вопрос о ужесточении мер безопасности и принятии актов, упомянутых в статье 113.

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