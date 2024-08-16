Завершение использования ядерной энергии - Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Вертолет паркуется над территорией бывшей АЭС Графенrheinfeld вблизи Schweinfurt, судоходство на ближайшей Майн временно приостановлено, а километры барьеров обозначают зону отчуждения. "Мы сделали все для безопасного проведения сноса и убеждены, что это мероприятие будет успешным и безопасным", - говорит руководитель проекта Маттиас Арон.

По мере приближения вечера, две башни станции должны быть демонтированы в контролируемом порядке. За несколько часов до шоу, сотни зрителей расстелили одеяла и расставили стулья на лугах и полях, окружающих станцию. "Если хочешь занять хорошие места, нужно прийти рано", - говорит Олаф Мюллер, сидящий всего в нескольких сотнях метров от станции в тени со своим братом и девушкой. У них с собой picnic-коврик, зонт, складные стулья и холодильник. Троица надеется снять впечатляющие кадры для фильма в замедленной съемке, который они хотят показать своей семье.

Проблема хранения отходов остается нерешенной

То, что 143-метровые башни скоро станут историей, не волнует 55-летнего Мюллера из Хофхайма, примерно в 30 км отсюда. Его семья всегда была против ядерной энергии - самого дорогого способа производства электроэнергии. И источника энергии, который будет занимать человечество вечно. "Никогда не будет окончательного хранилища", - говорит Мюллер. По его мнению, умнее было бы хранить ядерные отходы на поверхности на бывших площадках АЭС, таким образом имея больше контроля над контейнерами, чем в подземных хранилищах.

Семья Юнглинг из Хасфурта (район Хасберге) расположилась на другой стороне Майн, возле Бергхейнфельда, с раскладным столом, закусками и играми. "Мы в основном играем в Руммикуб", - объясняет Николь, 39 лет. Все немного взволнованы, особенно ее 11-летний сын, который настоял на том, чтобы они пришли. "Мне нравится, когда вещи взрываются", - говорит Максимилиан. Начало в 18:30 - и в течение 30 секунд бетонные гиганты превратятся в руины.

Разборка началась в 2018 году

АЭС южнее Schweinfurt была самой старой действующей ядерной электростанцией в Германии, пока ее не закрыли. Строительство электростанции началось в 1974 году. Первая цепная реакция была инициирована в конце 1981 года, а электроэнергия начала поступать в сеть с июня 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. Разборка там ведется с 2018 года и, скорее всего, продлится еще десять лет.

Часто задаваемые вопросы о сносе

Несмотря на волнение вокруг контролируемого сноса башен, сохраняются опасения по поводу долгосрочного управления ядерными отходами, с Олафом Мюллером, утверждающим, что хранение на поверхности на бывших площадках АЭС могло бы обеспечить больший контроль. Процесс разборки АЭС Графенrheinfeld, начатый в 2018 году, скорее всего, займет еще десять лет, что делает его значительным предприятием в плане энергии и ресурсов.

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