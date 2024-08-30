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"Взрослый детский сад" открыт: дебют "Вверх дном"

Гости могут открыть для себя очарование Берлина в веселой обстановке, даже если их фотографируют в процессе. Идея создания пространств для фотоселфи в социальных сетях не является инновацией.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Индивидуумы, задержанные в оживленной обстановке
Индивидуумы, задержанные в оживленной обстановке

- "Взрослый детский сад" открыт: дебют "Вверх дном"

"В Берлине на Потсдамер Плац открылся взрослый развлекательный парк 'Перевернутый мир'. В нем представлено более 20 комнат и инсталляций, которые рассказывают о истории и культуре Берлина в креативной обстановке. Посетители могут сделать свои фотографии в этих местах и поделиться ими в социальных сетях."

По словам менеджера Ханс Плессман, это не обычный музей или фотостудия. "Это больше похоже на взрослую площадку для игр", - сказал он. Например, посетители могут нырнуть в яму, заполненную пеной, сделать фото на фоне Берлинской стены. Информация или юмористические факты представлены на дисплеях. Также доступны караоке-сеансы.

Концепция создания пространств, специально предназначенных для социальных сетей с игровой изюминкой, не нова. Подобные погружающие миры уже существуют в Берлине. Некоторые рестораны и кафе специализируются на блюдах, которые идеально подходят для Instagram. Плессман подчеркнул, что его цель - предложить место, где люди могли бы снова соединиться со своим "внутренним ребенком". 'Перевернутый мир' уже дебютировал в Амстердаме в 2020 году. Входные билеты начинаются от 20 евро.

В этом взрослом развлекательном парке 'Перевернутый мир' даже есть яма, заполненная пеной, что делает его похожим на игровую площадку в городе. Посетители также могут сделать фотографии на фоне Берлинской стены, добавив игровой элемент в свои публикации в социальных сетях.

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