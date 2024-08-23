- "Взятие на берег": предметы, подвешенные под маяком

Под сияющим небом и оживленной толпой, женские дуэты открыли этот год "Битва на пляже" - физический и спортивный вызов на пляжной набережной Варнемюнде. Задача состояла в том, чтобы пробежать короткую дистанцию четыре раза, а затем поднять над головой грузы, вес которых варьировался от 25 до максимальных 40 килограммов, с целью выполнить как можно больше повторений.

Участниц поддерживали сотни зрителей, разбросанных по территории соревнований, под лайфтауэром. Как сообщают организаторы, в этом конкурсе, который продлится до воскресенья на набережной и later на песчаном пляже Strand Arena Warnemünde с субботы с 8:00 до 18:30, примут участие 560 спортсменов из разных европейских регионов. Заключительный этап соревнований будет отмечен церемонией награждения в воскресенье.

Женские дуэты вызывали бурные овации среди женщин в толпе. Многие зрители признались, что вдохновились силой и решимостью, продемонстрированными женщинами на протяжении всего соревнования.

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