- Взгляды врача на слуховой канал младенцев

"Ребёнок, я тоже хочу проколоть уши, как мои друзья в детском саду или школе!" - частая просьба многих малышей, когда они видят сверстников с блестящими серьгами. Но стоит ли исполнять это желание для маленьких детей? Доктор Якоб Маск, педиатр из Берлина и представитель Немецкой ассоциации педиатров, советует воздержаться от прокалывания ушей у младенцев и даже у малышей. Однако он встречался с младенцами младше года, у которых уже были проколоты уши.

"Процедура прокалывания ушей нарушает физическую целостность ребенка, поэтому она рекомендуется только для тех, кто может принять это решение самостоятельно." Важно, чтобы дети были достаточно взрослыми, чтобы понять, что процедура может причинить боль и осознавать последствия. "Это не относится к ребенку четырех лет, а скорее к детям в возрасте 14-15 лет, которые могут принимать обоснованные решения самостоятельно."

Студии прокалывания также учитывают возраст детей: "Многие студии устанавливают минимальный возраст 14 лет и требуют согласие обоих родителей", - заявило Немецкое общество прокалывания (DGP) журналу stern. Защита детей и сохранение их целостности являются их приоритетом.

Казалось бы, небольшой укол в мочке уха может представлять определенные риски. Например, у детей может быть аллергия на никель в серьгах. В ЕС существуют нормы на никель, которые регламентируются Химическим регулированием. Также установлены предельные значения для никеля в первичных проколах в ЕС. Однако предыдущие расследования Федерального ведомства по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов показали, что эти предельные значения часто превышаются. Аллергия на никель - это контактная аллергия, при которой организм реагирует на контакт с материалом, что может привести к зуду, отеку, покраснению, боли, пузырям или папулам в зоне контакта.

Прокол ушей не рекомендуется для маленьких детей

Кроме того, проколотые отверстия в ушах являются ранами, которые могут быть заселены патогенными микроорганизмами, повышая риск инфекции. "Инфекции могут распространяться, и мочки ушей находятся рядом с мозгом, поэтому родители должны следить за серьезными инфекциями", - предупреждает доктор Якоб Маск в интервью журналу stern. Маленькие дети могут вытащить серьги или зацепить их за предметы во время игры и таким образом травмировать мочку уха. "Мы часто видим, что серьги застревают в мочке уха. И тогда их приходится удалять хирургическим путем", - сообщает педиатр.

Чтобы минимизировать риск инфекций, родители должны убедиться, что процедура проводится гигиенично. Это включает использование стерильных инструментов, ношение перчаток, дезинфекцию области и очистку кожи. "Сложно рекомендовать место для прокалывания ушей, так как это не медицинская область. Важно, чтобы гигиенические условия были надлежащими, будь то ювелир или студия прокалывания", - говорит Маск. Рекомендуется использовать серьги из титана в качестве первой серьги для облегчения заживления в канале прокола, а также предоставить правильные инструкции по уходу.

По словам DGP, надежную студию прокалывания можно определить по следующим признакам:

Гигиена:

Используются стерильные одноразовые материалы и инструменты.

Украшения:

Украшения должны быть стерильно упакованы и изготовлены из подходящих материалов, таких как титан.

Консультация:

Лица, желающие проколоть уши, должны быть полностью проинформированы о рисках и уходе.

Квалификация:

Прокол должен выполняться квалифицированным и опытным мастером.

Ссылки:

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Правильный уход очень важен

Прокол ушей можно выполнять с помощью пистолета для прокалывания ушей или иглы. DGP рекомендует использовать иглу для прокалывания. "Игла может создать отверстие более мягко и точно, чем пистолет для прокалывания, что приводит к меньшему раздражению и травмированию кожи".

Новые проколы ушей заживают примерно от шести до двенадцати недель, поэтому их следует прикасаться только чистыми руками, чтобы минимизировать риск попадания грязи и микробов в канал прокола. Регулярная очистка с помощью подходящего дезинфицирующего средства является обязательной, при этом канал прокола должен оставаться сухим, так как влага способствует росту микробов. Избегайте контакта с проколами во время мытья головы.

"Во время периода заживления следует избегать сильных механических раздражителей, таких как ношение головных уборов, наушников или сна на свежепрокаленных ушах", - рекомендует DGP. Чем меньше стимуляции на свежепрокаленной области, тем лучше заживает прокол ушей. Новые серьги не следует вращать или перемещать. "Требование, чтобы они срастались с ухом, является мифом", - заявляет DGP.

Во время периода заживления важно следить за проколами, чтобы вовремя обнаружить признаки инфекции. "Родители должны следить за покраснением вокруг прокола ушей, отеком и теплом. Это классические признаки инфекции", - говорит педиатр Якоб Маск. При появлении гноя из раны следует немедленно обратиться к врачу. Рекомендуется посетить врача при первых признаках покраснения.

Текст подчеркивает, что прокол ушей не рекомендуется для маленьких детей из-за возможных рисков, таких как инфекции, аллергические реакции и травмы. Соответственно, две релевантные фразы могли бы быть:

"Родители должны дождаться, когда их дети достаточно повзрослеют, чтобы принимать обоснованные решения и понимать возможные риски, прежде чем рассматривать возможность прокалывания ушей, идеально в возрасте 14-15 лет".

"Учитывая риски, связанные с прокалыванием ушей у маленьких детей, родители должны убедиться, что любая студия прокалывания, которую они посещают, соблюдает строгие гигиенические протоколы и использует подходящие материалы для украшений, такие как титан".

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