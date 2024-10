Подготовка основных предметов для "кризисного комплекта", который можно носить в чрезвычайных ситуациях.

Ключевой предмет для ношения: "набор для выживания", наполненный предметами первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. Наборы для выживания предназначены для того, чтобы вы не метались в поисках вещей, когда опасная ситуация возникнет внезапно.

Эти наборы рассчитаны на потребности семьи из четырех человек, помогая им жить самостоятельно в течение нескольких дней после бедствия, особенно в случаях, когда обычные услуги недоступны.

Набор не обязательно должен быть сумкой; это может быть коробка, контейнер или ящик, главное, чтобы он содержал все необходимые припасы.

Содержимое набора для выживания семьи может оказаться решающим фактором, определяющим жизнь или смерть в зависимости от масштаба ситуации, считаетJonathan Sury, старший научный сотрудник Национального центра подготовки к чрезвычайным ситуациям (NCDP) в Школе климата Колумбии.

“Подготовка вас и вашей семьи облегчит нагрузку на нашу систему реагирования и поможет вам психологически подготовиться к тому, что произойдет”, - сказал Сюри. “Подготовленность - это разница между беспокойством и спокойствием, собранностью и хладнокровием”.

Подготовка к бедствиям действительно является важным вопросом; опрос NCDP 2015 года показал, что только 35% респондентов имели достаточное плановое обеспечение и запасы.

Независимо от того, находится ли ваш дом сейчас под угрозой, сейчас идеальное время, чтобы составить план.

Ваши необходимые вещи

Большинство предметов, рекомендованных экспертами по подготовке к чрезвычайным ситуациям для inclusion в набор для выживания, можно найти дома. Вы также можете приобрести их отдельно или в виде наборов, уже собранных для удобства покупки.

Выберите свой подход, но веб-сайт FEMA рекомендует, чтобы базовый набор для чрезвычайной ситуации включал:

• Один галлон воды на человека в день

• Трехдневный запас непортящихся продуктов на человека и питомца

• Лекарства семьи

• Радиоприемник, работающий от батареек или ручной привод

• Фонарики

• Набор первой помощи

• Ключ для отключения коммунальных услуг

Некоторые расширенные списки предлагают дополнительные предметы, такие как спасательные одеяла, наличные деньги, солнечные зарядные устройства для телефонов и многофункциональный инструмент, такой как Leatherman или швейцарский армейский нож.

Люди также должны включать цифровые копии важных документов, таких как свидетельства о рождении, страховые полисы и паспорта, сказал Сюри, а также адекватный запас лекарств по рецепту и без рецепта для каждого члена семьи.

Ясные дороги?

Еще один важный элемент: подробные бумажные карты.

Важно иметь распечатанные карты местности с отмеченными как минимум двумя путями эвакуации, сказал Сэмюэл Монтано, ассистент профессора управления чрезвычайными ситуациями в Массачусетской морской академии.

“Имейте планы эвакуации, включающие тип транспорта, который вы бы использовали, как вы бы за него платили, и где бы вы остались”, - написала Монтано в электронном письме.

“Это особенно важно учитывать заранее, так как пандемия может сделать ваши существующие планы эвакуации устаревшими”.

Американский Красный Крест также опубликовал чек-лист, подтверждающий эти принципы.

Пришло время уходить?

В течение пандемии многие семьи пересмотрели свои планы эвакуации и решили уйти до официального предупреждения, в основном для того, чтобы избежать опасности.

Люди все еще могут заразиться COVID-19, гриппом и другими заразными заболеваниями, поэтому тем, кто страдает иммунодефицитом или сейчас болен, следует быть особенно осторожными при эвакуации, взяв с собой маски, антисептики для рук и их конкретные лекарства. (Это хороший совет для всех).

“Если люди находятся в ситуации, требующей эвакуации, они должны проявить инициативу и уйти, пока не стало слишком поздно”, - сказал он.

Видеозапись вашего дома

Если у вас есть время подготовиться, проведите видеозапись своего дома и запишите видео с его содержимым. Если здание будет разрушено, ваша страховая компания потребует эту запись.

Сюри, эксперт из Колумбии, сказал, что хотя это не обязательно, но всегда полезно иметь такую запись.

“Все, что может потребоваться для вашей идентификации или компенсации после бедствия”, - сказал он. “Если у вас есть способ сделать официальные записи обо всем ценном, это поможет вам в долгосрочной перспективе при восстановлении после бедствия”.

Организация Сюри разработала приложение, чтобы помочь людям определить свою готовность реагировать на бедствие. Приложение, называемое Волшебник Preparedness, одновременно веселое и информативное, предлагая важную информацию и советы о том, как максимизировать готовность и минимизировать риск.

Не забудьте плюшевых мишек

Кроме необходимых лекарств и базовых запасов для ваших детей, не забудьте взять с собой их любимые игрушки, одеяла, любимые книги, планшеты (и зарядные устройства) или другие утешительные предметы, которые помогут облегчить их страхи, когда вы покинете свой дом.

Жительница Сонома, Калифорния, Роззи Монсон узнала это на собственном опыте. В 2019 году, когда огонь Кинкейд угрожал ее дому в долине Александр и она с мужем эвакуировалась, Монсон быстро прошлась по дому, чтобы собрать самые ценные для детей вещи.

“В нашем случае это были куклы My Little Pony, Nintendo Switch, украшения и плюшевые мишки”, - сказала Монсон. “У меня не было времени.pack everything and couldn't fit everything in our car with the pets and kids, but I didn't want my kids to feel sad or stressed or different from other kids because something in their regular routine was gone”.

Монсон и ее муж потеряли свой дом в этом пожаре, и она сказала, что ее дети все еще ценят все, что было спасено. Ее совет по сбору вещей для эвакуации: “Если у ваших детей нет их любимых вещей, слезы начинаются каждый раз, когда они думают о чем-то, и это так грустно”.

Основная мысль: всегда оставаться готовым, даже если ваш набор для выживания неполный. Просто собрать “набор для отъезда” не гарантирует готовности, отметила Монтано.

Из наших исследований ясно, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ваши личные связи, финансовое положение, готовность местных чиновников и другие факторы играют значительную роль в определении того, насколько вы готовы к стихийному бедствию.

Мэтт Вилано, базирующийся в Калифорнии журналист и редактор, был вынужден бежать от трех лесных пожаров за последние семь лет. Данный материал является обновлением статьи Вилано от ноября 2020 года.

Включение в план подготовки к чрезвычайным ситуациям элементов благополучия и здоровья является обязательным. Подумайте о включении в свой набор для выживания таких вещей, как энергетические батончики, бутилированная вода и назначенные лекарства. Хорошо сбалансированный набор также должен содержать средства личной гигиены, такие как антисептик для рук и туалетная бумага, чтобы поддерживать здоровье и благополучие во время чрезвычайной ситуации.

Не следует упускать из виду психическое здоровье в такие времена. Практика техник релаксации, ношение успокаивающих эфирных масел или включение в набор терапевтических игр, таких как раскраски или антистрессовые мячи, может способствовать благополучию и снижению тревожности при наступлении бедствия.

