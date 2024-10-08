Официальные лица по охране здоровья на границе США начнут проверку прибывших из Руанды, сосредоточив внимание на потенциальных носителях вируса Марбург.

Нет подтвержденных случаев заболевания Марбургом, смертельно опасного геморрагического заболевания, подобного Эболе, зафиксировано за пределами Руанды. Власти заявили, что риск для США в настоящее время минимален. Тем не менее, Министерство здравоохранения и социальных служб объявило, что Центры по контролю и профилактике заболеваний начнут проведение общественного здравоохранения при въезде в страну начиная с недели, начинающейся 14 октября. Это шаг направлен на снижение вероятности транспортировки и распространения случаев.

ЦДК также выпустило уведомление о здоровье путешественников уровня 3, рекомендуя пересмотреть поездки в Руанду, которые не являются обязательными. Кроме того, автоматические сообщения рассылаются пассажирам, прибывающим из Руанды, с информацией и рекомендациями.

По состоянию на понедельник, Министерством здравоохранения Руанды подтверждено 56 случаев Марбурга, 36 человек находятся в изоляции и получают лечение, и зарегистрировано 12 смертельных исходов. Большинство этих случаев связаны с работниками здравоохранения, согласно ЦДК.

Марбург - это ортомарбургвирус, который естественным образом присутствует в фруктовых летучих мышах. Он принадлежит к той же семье, что и вирус Эбола. Марбург может передаваться от одного человека к другому при контакте с инфицированными жидкостями организма человека. Также возможно заразиться, контактируя с зараженной одеждой или постелью человека.

Марбург не является воздушно-переносимым вирусом, таким как коронавирус COVID-19, что делает его несколько менее сложным в управлении, считают эксперты.

Симптомы могут не проявляться в течение трех недель после контакта с вирусом. Заболевание обычно начинается с кожной сыпи и лихорадки. Тошнота и сильные головные боли, а также мышечные боли - частые симптомы. В тяжелых случаях у пациентов может быть кровотечение из носа, рта и глаз, а внутреннее кровотечение может проявляться в виде крови в рвоте, моче и стуле. Сильное кровотечение может привести к шоку и смерти в 90% случаев.

Для Марбурга нет специфических вакцин или лекарств. Лечение состоит из отдыха и приема жидкости.

ЦДК и Всемирная организация здравоохранения направили команды экспертов в Руанду, чтобы оказать помощь и консультацию местным работникам здравоохранения.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Сет Саветт выпустил заявление в понедельник, в котором говорится, что правительство США тесно сотрудничает с Руандой для управления вспышкой.

“С того момента, как мы узнали об этой вспышке, Соединенные Штаты обязались предоставить почти 11 миллионов долларов для удовлетворения немедленных потребностей в здравоохранении в Руанде и соседних странах, в том числе помощь в надзоре и отслеживании контактов, инфекционном контроле и выходном скрининге в аэропорту Руанды и на прилегающих границах”, - сказал он. “Хотя нет FDA-одобренных вакцин или лекарств против МВЗ, Соединенные Штаты предоставили сотни доз экспериментальной вакцины и небольшое количество доз экспериментальной терапии, которые прибыли в Руанду в выходные”.

В прошлом неделе ЦДК предупредило медицинских работников США о необходимости следить за потенциальными симптомами Марбурга у пациентов с историей путешествий и изолировать пациентов, проявляющих симптомы и находящихся в высоком риске заболевания, пока они не дадут отрицательный результат. Путешественникам в зону вспышки рекомендуется избегать медицинских учреждений, за исключением неотложной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения и социальных служб и ЦДК принимают различные меры для обеспечения общественного здравоохранения, такие как начало скрининга при въезде и выпуск рекомендаций по путешествиям, чтобы защитить людей от Марбурга, смертельного вируса. По словам ЦДК, Марбург легче управлять, чем воздушно-переносимые вирусы, такие как COVID-19, из-за своих методов передачи, таких как жидкости организма человека и зараженные материалы.

Несмотря на минимальный риск для США, Совет национальной безопасности Белого дома заявил о своем обязательстве тесно сотрудничать с Руандой для управления вспышкой и оказать помощь в удовлетворении немедленных потребностей в здравоохранении в Руанде и соседних странах.

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