В некоторых случаях, когда часто используются определенные позы при измерении артериального давления, результатом могут быть ошибочные показания.

Было предложено, что непостоянное положение и неправильная поддержка руки во время измерения артериального давления могут привести к неверной диагностике гипертонии, что вызывает опасения некоторых специалистов по поводу возможного назначения ненужного лечения.

Исследование, опубликованное в понедельник в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что отдых руки на коленях во время измерения артериального давления может привести к увеличению систолического давления на 3,9 мм рт. ст. и диастолического на 4 мм рт. ст. Положение руки по бокам может привести к увеличению систолического давления на 6,5 мм рт. ст. и диастолического на 4,4 мм рт. ст.

Артериальное давление измеряется в мм рт. ст. (миллиметрах ртутного столба), что состоит из двух чисел - верхнего или систолического и нижнего или диастолического. Лицо считается страдающим гипертонией или гипертонией, если у него есть постоянные показания 130/80 или выше.

Доктор Тами Броди, старший автор исследования и вице-chair по клиническим исследованиям в отделе педиатрии медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, заявила, что «медицинские работники должны быть напомнены о важности правильного соблюдения этих шагов». Ее надежда состоит в том, чтобы это исследование повысило осведомленность о том, насколько важны факторы, такие как положение руки, для точности измерения артериального давления.

Броди также надеется, что это исследование проинформирует пациентов, чтобы они могли отстаивать точные измерения в клинических условиях. Она добавила, что «поскольку так много пациентов полагаются на домашние измерения артериального давления для диагностики, оценки и лечения гипертонии, я надеюсь, что это исследование также проинформирует их о том, как правильно позиционировать руки дома, так как наши выводы также применимы к домашним измерениям».

Исследование проводилось учеными из Университета Джонса Хопкинса, которые привлекли 133 взрослых из Балтимора, Мэриленд, с августа 2022 по июнь 2023 года. Участники в возрасте от 18 до 80 лет были случайным образом назначены для измерения артериального давления с руками в трех разных положениях - поддерживаемых на столе, как рекомендуется в стандартной клинической практике; поддерживаемых на коленях; или висящих по бокам, без поддержки.

Каждый участник прошел всего 12 измерений артериального давления с руками в различных положениях. Когда руки участников были поддерживающими на столе в соответствии со стандартными клиническими рекомендациями, среднее их показание артериального давления составило 126/74, показали исследователи. Однако когда руки участников отдыхали на коленях во время измерений, среднее показание артериального давления составило 130/78, а когда их руки висели по бокам, среднее их показание составило 133/78.

Броди была удивлена значительной разницей в показаниях артериального давления, когда руки были помещены в альтернативные положения, заявив, что «мы не ожидали, что будет такая большая разница, когда руки были помещены в эти два альтернативных положения. Мы протестировали эти позиции, потому что это те позиции, в которых большинство людей измеряют артериальное давление, согласно данным и личным наблюдениям».

Есть несколько физиологических причин, по которым измерения артериального давления могут быть завышены, если рука не правильно расположена или поддерживается. Более вертикальное расстояние между сердцем и местом, где находится манжета, может увеличить гидростатическое давление в артериях из-за силы тяжести, что приводит к завышению артериального давления. Неподдерживающая рука также может вызывать мышечное напряжение, что может привести к увеличению артериального давления.

Правильное измерение артериального давления

Новые данные исследования согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что неподдерживаемые положения рук или положение рук ниже уровня сердца могут завышать показания артериального давления.

Доктор Никола Дэвис, вице-президент и главный директор по здравоохранению населения в NYC Health and Hospitals, который не участвовал в исследовании, прокомментировал, что «это исследование дает нам более точный показатель того, насколько это имеет значение».

Согласно последним клиническим рекомендациям, для точного измерения артериального давления следует соблюдать несколько ключевых шагов, в том числе:

Использование подходящего размера манжеты.

Поддержка спины.

Положение ног на полу, не скрещивая ноги.

Положение манжеты на уровне сердца с рукой, поддерживающейся на столе или стойке.

Использование неправильно подобранной манжеты для измерения артериального давления может искажать показания, полученные автоматическими устройствами для измерения артериального давления, как показало исследование, опубликованное в прошлом году в журнале JAMA Internal Medicine. Ученые обнаружили, что использование стандартных, регулярных манжет для измерения артериального давления приводило к «очевидно неточным» показаниям для участников, которым требовались манжеты другого размера, особенно для тех, кто подходил для больших манжет.

Перед измерением артериального давления есть несколько шагов, которые должен предпринять человек, сказал доктор Гейл Адлер, кардиоваскулярный эндокринолог и со-специалист в клинике гипертонии в Богословской больнице, который не участвовал в новом исследовании.

«В течение 30 минут перед измерением артериального давления не следует курить, заниматься спортом, пить кофеин, алкоголь и... не должно быть серьезных споров. Не будьте психологически напряжены», - сказал Адлер.

Сначала нужно найти удобное кресло, отрегулировать положение, расслабиться в течение пяти минут без разговора. Держите руку в покое, сохраняйте прямое положение с прямой спиной и убедитесь, что ноги не скрещены, а обе стопы плотно прижаты к полу. Важно избегать необходимости мочиться во время этого процесса, чтобы предотвратить всплеск артериального давления. При измерении артериального давления манжета должна быть размещена непосредственно на руке, а не на одежде.

Домашние измерения артериального давления часто дают более расслабленные и естественные показания, так как исследования показывают, что домашние измерения артериального давления служат лучшим показателем вашего обычного артериального давления по сравнению с офисными показаниями.

В клинической практике измерения артериального давления часто проводятся неправильно, что приводит к вводящей в заблуждение информации, которая может повлиять на решения о лечении артериального давления у примерно 20-45% пациентов, согласно Американской медицинской ассоциации.

Внимание к точным измерениям артериального давления стало более важным для членов нашей команды, в том числе для меня, когда речь идет об обеспечении правильного измерения для нашего собственного артериального давления, а также для наших членов семьи.

'Давайте избегать поспешных выводов'

Гипертония повышает риск сердечных заболеваний и инсультов, которые являются ведущими причинами смерти в Соединенных Штатах.

Примерно половина взрослых американцев страдает гипертонией, но менее 25% из этих людей имеют под контролем свое артериальное давление, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США.

В США лечение гипертонии недостаточно агрессивно, по мнению доктора Дэвида Монтгомери, кардиолога из Piedmont Healthcare в Атланте, не участвовавшего в новом исследовании.

"Гипертония является одним из наиболее распространенных факторов риска заболеваний сердца и относительно легко диагностируется и контролируется. К сожалению, гипертония часто остается без внимания, существенно способствуя сердечной заболеваемости и смертности", - сказал Монтгомери.

Что касается нового исследования, он не считает, что ошибка в измерении артериального давления на 4-5 мм рт. ст. из-за положения руки приведет к неправильной диагностике или чрезмерному лечению, такому как изменение назначения или корректировка дозы.

"Если у человека нормальное артериальное давление, разница в 4 мм рт. ст. не имеет значения. Однако у человека, диагностированного с гипертонией, разница в 5-10 пунктов может указывать на то, что мы не достигли желаемого контроля", - объяснил Монтгомери. Он подчеркнул, что артериальное давление может существенно колебаться в течение минут, под влиянием физических факторов и эмоционального состояния человека.

"В целом, мы должны избегать поспешных выводов на основе одного измерения артериального давления. Постоянно высокое артериальное давление требует агрессивного лечения для снижения риска заболеваний сердца", - заключил он.

Важность правильного положения и поддержки руки во время измерения артериального давления подчеркивается в исследовании, так как неправильное положение руки может привести к завышенным показаниям и потенциально ненужному лечению. Поддержание хорошего здоровья включает регулярный мониторинг артериального давления tanto дома, как и в клинике, и понимание важности правильного положения руки поможет обеспечить точные показания.

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