Возможность пищевого отравления возникает в условиях экстремальной погоды.

После природных катаклизмов риск пищевых отравлений, таких как сальмонелла и E. coli, возрастает из-за отключений электроэнергии, которые влияют на хранение продуктов в холодильниках, как предупреждает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Если ваш дом недавно пережил отключение электроэнергии, вот несколько советов, как сохранить продукты:

Держите дверцу холодильника закрытой

Обычно холодильники должны быть установлены на 4 градуса Цельсия или ниже, а морозильные камеры на 0 градусов Цельсия или ниже, как рекомендует CDC. В случае отключения электроэнергии у вас есть ограниченное время, чтобы предотвратить порчу продуктов.

"Бактерии быстро размножаются между 4 и 140 градусами Цельсия", - объяснила доктор Леана Вэнь из CNN. "Холодильники могут сохранять свежесть продуктов, если они были подключены к электроэнергии не более четырех часов и дверца не открывалась".

Чтобы гарантировать правильную температуру, CDC рекомендует использовать термометр для продуктов.

Морозильные камеры продлевают срок хранения

Продукты, хранящиеся в морозильной камере при 0 градусах Цельсия, можно безопасно размораживать или готовить, если они остаются ниже критической отметки в 4 градусов Цельсия, согласно CDC.

При отключении электроэнергии полностью заполненная морозильная камера сохраняет безопасную температуру в течение 48 часов, если дверца закрыта. Если она наполовину пуста, это время может сократиться до 24 часов - опять же, только если дверца остается закрытой. Вот почему эксперты советуют минимизировать использование холодильника.

Некоторые люди могут подумать о том, чтобы положить продукты в морозильную камеру, чтобы выиграть больше времени. Билл Марлер, адвокат по безопасности пищевых продуктов в Сиэтле, порекомендовал учитывать следующее:

"Если вы это сделаете, вы фактически вводите более теплые продукты в холодную среду, как если бы вы положили горячую пищу в холодильник", - предупредил он. "Это повышает температуру морозильной камеры и сокращает время, в течение которого продукты остаются безопасными".

Чтобы узнать, когда продукты больше не безопасны, CDC и другие эксперты по пищевым продуктам придерживаются следующего правила: "Если сомневаетесь, выбрось".

Некоторые продукты несут дополнительные риски

Предварительно приготовленные блюда и готовые к употреблению продукты могут представлять особые трудности в вопросе безопасности пищевых продуктов.

"Продукты, такие как блюда из деликатесов, холодные колбасы, сосиски и даже некоторые виды мягких сыров, могут быть связаны с листериозом", - сказал Марлер. "Овощи и фрукты могут быть проще, поскольку они сообщают вам, когда они не годятся в пищу. Но с приготовленными продуктами может быть труднее определить это".

Он порекомендовал избегать перекрестного загрязнения, которое может осложнить уборку холодильника после отключения электроэнергии.

"Не позволяйте соку сосисок загрязнять другие продукты и храните мясо - даже приготовленное мясо - отдельно от фруктов и овощей и т.д."

Хранение продуктов отдельно друг от друга - это практика, которая должна начинаться в супермаркете, согласно CDC. Их также следует хранить в отдельных областях холодильника каждый день, независимо от погоды.

Готовка не гарантирует безопасности

Хотя такие продукты, как молоко и сырое мясо, являются первыми, которые следует учитывать при очистке слишком теплого холодильника, Вэнь подчеркнула важность не пренебрегать приготовленными продуктами.

"Приготовленная пища не должна находиться при комнатной температуре более двух часов. Остатки, которые нельзя хранить при температуре 4 градуса Цельсия или ниже, следует выбросить", - сказала она.

CDC также предоставляет полезную схему, показывающую, сколько времени продукты могут храниться в работающем холодильнике, открытом или закрытом.

Люди с предсуществующими заболеваниями должны быть особенно осторожными

Последствия пищевых отравлений могут варьироваться от легкого дискомфорта до угрожающих жизни осложнений. Люди с предсуществующими заболеваниями могут быть более восприимчивы к серьезным заболеваниям, предупреждает CDC.

"Это зависит от типа загрязнения, но беременные женщины, молодые дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой более склонны к серьезным заболеваниям, таким как листериоз, из-за неправильной обработки или хранения пищи", - сказал Марлер.

Если вы относитесь к одной из этих групп повышенного риска, CDC советует особенно внимательно относиться к процедурам безопасности пищевых продуктов при покупке, приготовлении, приготовлении и хранении пищи.

При отключении электроэнергии поддержание правильной температуры в вашем холодильнике и морозильной камере является критически важным для сохранения здоровья и безопасности пищевых продуктов, как рекомендует CDC. После отключения электроэнергии важно проверить температуру вашего холодильника и морозильной камеры с помощью термометра для продуктов, чтобы убедиться, что они ниже критической отметки в 4 градуса Цельсия, как рекомендует CDC.

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