Согласно новому исследованию, предупреждения о том, что антидепрессанты могут привести к самоубийству, могут непреднамеренно увеличивать этот риск.

Жирный, черно-рамный предупредительный знак, широко известный как "рамка", встречается на этикетках или буклетах некоторых лекарств. Его цель - привлечь внимание к потенциальным рискам, связанным с лекарством, и усилить внимание врачей к возможным суицидальным наклонностям.

Однако недавние исследования показывают, что предупреждения на этикетках антидепрессантов могут иметь нежелательные последствия для здравоохранения детей и суицидальности. Исследование, опубликованное в понедельник в Health Affairs, показывает снижение услуг по охране психического здоровья и увеличение случаев передозировки психотропными препаратами и суицидов среди детей, согласно подробному анализу. (Психотропные препараты или другие вещества влияют на функционирование мозга, вызывая изменения в настроении, когнитивных функциях, эмоциях или поведении.)

Ведущий автор исследования, доктор Стивен Сумерай, профессор Института здравоохранения Harvard Pilgrim и медицинской школы Harvard в Массачусетсе, сказал в пресс-релизе: "Наша цель состояла в том, чтобы изучить tanto planned как непредвиденные последствия предупреждений о youth антидепрессантах, проведя тщательный анализ наиболее надежных данных в этой области".

Исследователи изучили все доступные отчеты о предупреждениях, сосредоточившись на хорошо разработанных исследованиях и синтезировав надежные источники данных. Результаты основаны на 11 отчетах, в том числе исследованиях, которые оценивали немедленные последствия после консультативного заключения FDA в 2003 году или предупреждений в рамке в 2005 году.

Некоторые исследования показали неадекватный надзор за суицидальностью. После консультативного заключения FDA и предупреждения врачи следили за менее чем 5% детей, как рекомендовано FDA, с аналогичными показателями, как и до периода предупреждения. Ни одно из исследований не сообщало об улучшениях в охране психического здоровья или снижении попыток суицида или смертей после введения предупреждений.

С другой стороны, четыре исследования, охватывающие более 12 миллионов пациентов, показали значительное снижение посещений врачей по поводу симптомов депрессии или диагнозов до консультативного заключения FDA. Были внезапные и устойчивые снижения использования антидепрессантов - от 20% до 50% - после введения предупреждений.

Три исследования показали увеличение случаев отравления психотропными препаратами, предполагающими попытки суицида, и смертей от суицида среди детей. Влияние предупреждений также затронуло молодых взрослых в возрасте от 18 до 24 лет.

"Быстрые, широкие и устойчивые эффекты этих предупреждений - снижение лечения депрессии и увеличение суицида - видны на протяжении 14 лет твердых исследований", - сказал Сумерай. "Согласованность наблюдаемых вредных последствий и отсутствие наблюдаемых преимуществ после Черных Рамок свидетельствует о том, что это не совпадение".

FDA рекомендовало рассмотреть возможность включения предупреждений в рамке в обычные предупреждения с более низкими рисками для здоровья или даже полностью удалить их, в ответ на запрос комментариев.

Новое исследование не установило прямую связь между антидепрессантами или предупреждениями в рамке и суицидальностью, сказал доктор Лиза Фортуна, председатель Совета по детям, подросткам и их семьям в Американской психиатрической ассоциации в электронном письме. Фортуна не участвовала в исследовании.

Интерпретация результатов

В Соединенных Штатах депрессия является значительным фактором риска суицида, и суицид является второй ведущей причиной смерти среди детей в возрасте от 10 до 14 лет и третьей ведущей причиной смерти среди подростков в возрасте от 15 до 24 лет, согласно Национальному институту психического здоровья.

После введения предупреждений в рамке психиатрические практики рекомендуют лечить умеренную или тяжелую депрессию у подростков, проводить контрольные осмотры в течение двух недель после начала приема антидепрессантов и аналогично после любого увеличения дозы. Семьи должны быть проинформированы о предупреждениях и проинформированы о относительных рисках нелеченной депрессии по сравнению с побочными эффектами антидепрессантов.

Однако "исследование явно указывает на то, что Черное предупреждение может заставить некоторых врачей и семьи беспокоиться о лечении подростков антидепрессантами", - сказал Фортуна. "Предупреждения FDA были направлены на усиление мониторинга врачами мыслей о суициде и поведения, поэтому было удивительно, что этого не произошло".

Отсутствие мониторинга также может быть связано с перегруженностью клинических практик, сказал Фортуна. Многие детские психиатры сообщили о большей количестве детей, направленных на лечение депрессии педиатрами из-за опасений по поводу назначения антидепрессантов, но спрос на услуги по охране психического здоровья превышает количество доступных поставщиков.

Также важно учитывать, что увеличение показателей суицида может быть связано с факторами, выходящими за рамки предупреждений в рамке, сказал Фортуна, поскольку "мы переживаем кризис психического здоровья в Соединенных Штатах, и было много исследований о растущей заболеваемости психическими расстройствами и суицидальности в течение последнего десятилетия и эскалации во время пандемии".

Исследование всех потенциальных причин в одном исследовании сложно, но, по словам Фортуна, "результаты заслуживают серьезного рассмотрения".

Кроме того, результаты о внезапном снижении использования антидепрессантов технически основаны на снижении выдачи рецептов антидепрессантов, сказал доктор Као-Пинг Чуа, профессор педиатрии в Центре оценки и исследований здоровья детей Сьюзан Б. Местер в медицинской школе Университета Мичигана. Чуа не участвовал в исследовании.

Однако неясно, "представляет ли это неправильное отказ от антидепрессантов у молодых людей с тяжелой депрессией или прекращение антидепрессивной терапии у молодых людей, которые больше не нуждаются в лекарстве", - добавил Чуа в электронном письме.

Еще одним недостатком является то, что анализ в основном исследовал немедленные или промежуточные последствия предупреждения, выданного два десятилетия назад, сказал Чуа.

"Мы не знаем, сохранились ли эти последствия", - продолжил он. "Есть основания полагать, что они не сохранились. Например, наше предыдущее исследование показало резкий рост назначения антидепрессантов среди подростков и молодых женщин в период COVID-19 - рост, который возник несмотря на действующее предупреждение FDA о черной рамке".

"Невозможно отрицать, что решение о начале антидепрессивной терапии не должно приниматься легкомысленно, но честно говоря, это верно для любого долгосрочного лечения", - заявил Чуа. "Все лекарства имеют потенциальные преимущества и недостатки. Вопрос в том, скорее ли преимущества перевесят недостатки".

Различные терапии и методы лечения следует изучить вместе с врачом, который потратит время на обсуждение преимуществ и недостатков tanto с подростками, как и с членами их семьи, чтобы принять обоснованное решение, предложил Чуа.

"Ни одна тема не должна быть запретной", - сказал Фортуна. "Я также считаю, что намерение FDA усилить внимание врачей к суицидальным мыслям и поведению через предупреждения оправдано".

Подростки, страдающие депрессией, должны пройти полное обследование и находиться под тщательным наблюдением, независимо от того, начали они прием антидепрессантов или нет, но особенно если им были назначены лекарства, добавила она. Обычные побочные эффекты обычно проходят в течение нескольких недель, и если они не проходят, врач может порекомендовать другое лекарство. Каждый подросток имеет разный уровень риска, потребности и ситуации, отметила Фортуна, и антидепрессанты могут спасти жизнь.

Исследование показывает, что предупреждения на антидепрессантах могут отрицательно сказаться на психическом здоровье детей, приводя к снижению услуг по лечению депрессии и увеличению случаев передозировки психоактивными веществами и суицидов среди детей. Несмотря на то, что цель предупреждений - усилить наблюдение врачей за суицидальными мыслями, исследователи обнаружили, что врачи следуют рекомендациям в отношении менее чем 5% подростков.

Результаты указывают на то, что предупреждения могут вызывать беспокойство у врачей и семей по поводу лечения подростков антидепрессантами, что потенциально может привести к снижению лечения депрессии и увеличению случаев суицидов. Однако важно отметить, что исследование не установило прямую связь между антидепрессантами и суицидальностью, и другие факторы, такие как кризис психического здоровья в Соединенных Штатах, также могут способствовать увеличению случаев суицидов.

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