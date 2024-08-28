- Взгляды врача на слуховой канал младенцев

"Дети Хотят Серьги: Предупреждающий Знак"

"Папа, можно мне серьги, как у моих друзей?" - распространенный вопрос, который задают многие дети, увидев своих сверстников в детском саду или школе с блестящими сережками. Но оправдано ли исполнять это желание для маленьких детей? Уколы серьг для малышей и даже младенцев не рекомендуются Якобом Маске, педиатром из Берлина и спикером Немецкой ассоциации педиатров и врачей, занимающихся вопросами подростковой медицины. Однако он часто сталкивается с ситуациями, когда уколы делают детям младше года.

"Уколы серьг нарушают физическую автономию ребенка, поэтому они рекомендуются только для детей, которые могут принять это решение самостоятельно", - говорит Маске. Важно, чтобы дети были достаточно взрослыми, чтобы понять, что процедура может быть болезненной, и оценить последствия. "Это не подходит для 4-летнего ребенка, но, возможно, подойдет в возрасте 14 или 15 лет, когда дети могут принимать взвешенные решения самостоятельно".

Студии, делающие уколы серьг, также учитывают возраст детей: "Многие студии устанавливают минимальный возраст 14 лет и требуют согласие обоих родителей", - сообщил stern Немецкое общество по уходу за серьгами (DGP). Основное внимание уделяется благополучию ребенка и сохранению его целостности.

Под apparently безобидным уколом в мочку уха скрываются определенные риски. Дети могут проявлять аллергию на никель в серьгах. В ЕС действуют правила, регламентирующие использование никеля, установленные Законом о химикатах. Существуют также максимальные уровни содержания никеля в первоначальных серьгах для уколов. Однако исследования, такие как те, которые проводило Федеральное ведомство по защите прав потребителей, показали, что эти пределы часто превышаются. Аллергия на никель - это контактная аллергия, и организм реагирует отрицательно на контакт с материалом. Она может вызвать зуд, отек, покраснение, боль, волдыри или папулы вокруг места контакта.

Уколы серьг не рекомендуются для малышей

Но это не единственный риск. Дырки в ушах служат маленькими ранами, через которые могут проникать патогены. "Инфекции могут распространяться, и мочки ушей находятся близко к мозгу, поэтому родители должны убедиться, что нет serious инфекций", - предостерегает Маске. Еще один риск заключается в том, что маленькие дети могут вытащить свои серьги или зацепить их во время игры, травмируя мочку уха. "Такие происшествия часто приводят к тому, что серьги застревают в мочке уха, и их приходится удалять хирургическим путем", - сообщил педиатр.

Чтобы снизить риск инфекций, родители должны убедиться, что процедура проводится гигиенично. Это означает стерилизацию необходимых инструментов, использование перчаток, дезинфекцию области и очистку кожи. "Рекомендовать место для уколов серьг сложно, потому что это не медицинская область. Будь то ювелир или студия уколов, гигиенические условия должны быть правильными", - говорит Маске. Важно использовать здоровые серьги в качестве первоначальных. Они облегчают заживление в канале прокола, говорит Маске. Также должны быть предоставлены соответствующие инструкции по уходу.

По словам DGP, надежную студию уколов серьг можно обычно распознать по следующим признакам:

Гигиена: Должны использоваться стерильные одноразовые материалы и инструменты.

Ювелирные изделия:

Ювелирные изделия должны быть стерильно упакованы и изготовлены из подходящих материалов, таких как титан.

Консультация:

Тех, кто хочет сделать уколы серьг, должны проинформировать о рисках и процедурах ухода.

Квалификация:

Проколщики должны быть хорошо обучены и иметь опыт.

Ссылки:

Отзывы других клиентов могут дать представление.

Важный уход после уколов

Уколы серьг можно делать с помощью пистолета для уколов серьг или иглы. DGP выступает против уколов серьг с помощью пистолета для уколов серьг. "Игла может сделать более деликатный и точный прокол, чем быстрый выстрел из пистолета без игольного наконечника. В результате кожа испытывает меньше раздражения и травм".

Новые уколы серьг заживают примерно за 6-12 недель. Поэтому их следует касаться только чистыми руками, чтобы минимизировать риск проникновения грязи и бактерий в канал прокола. Регулярно чистить украшения спереди и сзади подходящим дезинфицирующим средством и поддерживать канал прокола как можно более сухим, чтобы препятствовать росту бактерий в свежих ранах, также важно. Во время мытья волос убедитесь, что шампунь или другие средства по уходу не попадают на проколы.

"Во время процесса заживления следует избегать сильных механических раздражителей, таких как ношение головных уборов, наушников или сна на только что проколотом ухе", - советует DGP. Минимизация стимулов в области свежего прокола способствует его заживлению. Новые серьги не следует двигать или поворачивать никаким образом. "Существует миф, что это заставит их срастись с ухом, но это не так", - говорит DGP.

Также важно следить за уколами серьг во время заживления, чтобы вовремя обнаружить признаки инфекции. "Родители должны следить за покраснением вокруг прокола, отеком и теплом. Это типичные признаки инфекции", - говорит педиатр Якоб Маске. Если из раны вытекает гной, следует немедленно обратиться к врачу. Лучше всего обратиться к врачу даже при первых признаках покраснения, говорит педиатр Якоб Маске.

"Учитывая риски, возможно, детский врач, такой как Якоб Маске, порекомендует не делать уколы серьг детям младшего возраста из-за риска аллергии, инфекций и несчастных случаев".

"Родители должны убедиться, что если их старший ребенок решает сделать уколы серьг, он посещает надежную студию уколов серьг, соблюдающую высокие гигиенические стандарты, использующую подходящие материалы, такие как титан, и предоставляющую полную информацию о процессе уколов серьг и уходе за ними".

Читайте также: