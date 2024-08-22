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Взгляд через глазное отверстие: влиятельные лица предоставляют доступ к неизвестным лицам

Интерес к тому, как живут люди, находит отражение в социальных медиа-платформах, где художники и фотографы демонстрируют роскошные свои жилища в Париже. Но можно спросить, что же prieurствует этому тренду?

 and  Mark Rodriguez
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Леон Сандхоу использует два различных метода формата видео, один из которых основан на идеологии...
Леон Сандхоу использует два различных метода формата видео, один из которых основан на идеологии Кэлаба Симпсона.

- Взгляд через глазное отверстие: влиятельные лица предоставляют доступ к неизвестным лицам

Сколько вы платите за аренду каждый месяц? и Вы позволите мне взглянуть на ваше место? - Вопросы, на которые не каждый может ответить комфортно. Но именно этими вопросами задается влиятельный нью-йоркский фигурой Кэлеб Симпсон, и это принесло ему 8,6 миллионов подписчиков в Tiktok. Его стратегия остается неизменной: люди называют свою арендную плату, а затем показывают тур по своей квартире. Тренд, родившийся в Нью-Йорке, теперь распространился на Берлин, Мюнхен и Гамбург.

Отличительной чертой этих коротких видео является то, что они предоставляют уникальные взгляды на личные пространства людей, полные их собственных историй. Это похоже на подглядывание через замочную скважину или узкую щель в двери. Вещи, которые обычно остаются скрытыми, становятся видимыми через этот формат. Симпсон загрузил множество таких видео на Tiktok, Instagram и YouTube, в которых показаны художник в своей манхэттенской пентхаусе, фотограф в своем парижском апартаменте или архитектор в своем самодельном доме в Гонконге.

Кэлеб Симпсон и его концепция

Хотя он не считает себя инициирующим тренд, Кэлеб Симпсон является одним из самых известных создателей контента в Tiktok, известным своими турами по квартирам по всему миру. Вдохновение для его видео пришло примерно два года назад, когда он заметил, что людей спрашивают об их арендной плате в социальных сетях. "Мне пришла в голову идея: а что, если я тоже смогу войти в квартиру этого человека?" - вспоминает 32-летний американец.

"В то же время, я подумал, что это самая абсурдная идея", - смеется он. Кто бы позволил войти в свою квартиру? Но: если бы это сработало, об этом заговорили бы все. Сначала ему приходилось подходить к примерно сотне людей в день, прежде чем кто-то согласился пустить его, вспоминает Симпсон.

После первых нескольких видео его популярность резко возросла, особенно в Нью-Йорке. С тех пор съемка туров по квартирам стала проще. Теперь он даже получает запросы от людей, которые хотят показать свои квартиры. Популярные личности, такие как актриса Скарлетт Йоханссон, также появляются в его видео - хотя она показывала только свой офис в Нью-Йорке, видео, которое было просмотрено более 50 миллионов раз.

Тренд распространяется по миру

Подобно Кэлебу Симпсону, сам тренд также распространился по всему миру. Во Франции Самуэль и Виктория показывают туры по роскошным апартаментам в Париже, Тулузе и Марселе. В Техасе Спенсер Мур спрашивает незнакомцев на улицах Хьюстона и Далласа об их арендной плате. И социальное медиа-явление достигло и Германии.

Он называет себя "развлекающимся в недвижимости", но определенно не риелтором: Леон Сандов, более известный как "Мистер Недвижимость" в социальных сетях. Имя ему подходит - в Берлине, Мюнхене или Гамбурге Мистер Недвижимость ведет туры по "нереальным" домам и квартирам. Он всегда был любопытным к тому, что скрывается за дверями других квартир. "Домашнее - это самое личное - кроме, может быть, мыслей. Дом говорит о человеке многое", - объясняет он.

Подходящий к белой рубашке, черному галстуку и подтяжкам, Мистер Недвижимость имеет два формата видео. "Я взял это, потому что мне показалось это очень крутым, и я заметил, что в Германии этого никто не делает", - объясняет 27-летний из Потсдама. С начала 2023 года Мистер Недвижимость собрал 240 000 подписчиков в Instagram. В своем другом, оригинальном видео-сериале он ведет туры по роскошным виллам, которые продаются.

Движущая сила успеха

Но что делает просмотр в чужие дома таким захватывающим для миллионов? Вероятно, эти видео удовлетворяют ряд психологических потребностей, объясняет Йозефине Б. Шмитт, ученый-коммуникатор из Центра продвинутых интернет-исследований (CAIS, Bochum). "Многие находят возбуждающим видеть и узнавать то, что обычно скрыто от них", - говорит Шмитт. Это любопытство можно удовлетворить, заглядывая в иначе закрытые дома.

Кроме того, зрители могут бессознательно сравнивать себя с другими, заглядывая в чужой дом. Это может привести к чувству-validation ("Мой дом лучше") или желанию улучшения ("Я хочу такой же стол"). Эти эффекты могут происходить, когда смотрят на жизнь как чужих, так и знакомых. Однако Шмитт считает, что "сравнительные ценности" при просмотре жизни знаменитостей более захватывающими и манящими.

Вопрос о том, кто дает частные взгляды

"Сколько вы платите за аренду?" и "Вы покажете мне свою квартиру?" кажутся вопросами, на которые многие готовы ответить. Есть ли шаблон того, какой человек дает частные взгляды? Трудно сказать, находит Кэлеб Симпсон. Он бы сказал, что это в основном люди, которые активны в социальных сетях - то есть, 30 лет или моложе.

В Германии трудно найти людей, которые открыты для входа в свои дома, говорит немецкий "развлекающийся в недвижимости" Сандов. "Просто вопрос менталитета здесь, в Германии", - объясняет он. Немцы склонны быть более закрытыми в отношении своей частной жизни. Но это делает формат таким мощным, считает он, потому что он превращает невозможное в возможное. Так что, если вы в будущем отправитесь в немецкие города, вы знаете, на что слушать, когда услышите: "Сколько вы платите за аренду?"

Тренд туров по квартирам, инициированный Кэлебом Симпсоном, также стал популярным в Европейском союзе, с людьми, такими как Леон Сандов в Германии, которые ведут туры по уникальным квартирам и домам. Европейский союз со своим разнообразными культурами и архитектурными стилями предлагает захватывающий ассортимент личных пространств для исследования.

Концепция туров по квартирам Кэлеба Симпсона вдохновила создателей контента по всему миру, в том числе Самуэля и Викторию во Франции и Спенсера Мура в Техасе, которые применяют этот тренд к своим местным контекстам, удовлетворяя любопытство глобальной аудитории о разных жилых пространствах.

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