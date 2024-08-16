Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Взбунтовался после другого насилия.

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут

Взбунтовался после другого насилия.

После золотых дней Версаля конный спорт борется за восстановление своего имиджа. Следующее "отвратительное" видео, на котором показано, как мировой чемпион бьет свою лошадь, разжигает эмоции всего четыре недели после скандала с жестокостью, в котором была замешана Шарлотта Дюжарден. Говорят, что за ним последуют и другие. Но что же на самом деле стоит за этим?

История за этой историей быстро рассказывается. В 2022 году конюх наездницы по выездке Карины Кассо Крют снимает тренировочную работу своей хозяйки по просьбе последней. Среди прочего, на видео видно, как чемпионка мира по команде Кассо Крют дважды ударяет правую заднюю ногу своей кобылы Дансьерой полным силой кнутом. Два года спустя конюх покидает своего работодателя в плохих отношениях, и через несколько дней видео становится вирусным в социальных сетях. Совпадение?

Нет, говорит Изабелла Верх, тут мало совпадений. "Не об этом идет речь", - сказала самая успешная наездница в истории SID: "Если бы речь шла о документировании полностью неправильного и бессмысленного обращения с лошадью, видео было бы сразу передано ответственным органам, а не через два года". Но этого не произошло, и не трудно догадаться, что за этим стоит личная гордыня. Подобным образом обстоит дело и с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден, которую видно, как она бьет ноги лошади кнутом на видео. Разные сообщения о том, когда было снято видео, может быть, два года назад, может быть, четыре. Оно стало общедоступным всего за два дня до начала Олимпийских игр в Париже. Совпадение?

"Расстраивающие и отвратительные видео"

Изабелла Верх говорит о "человеческой неудаче" в том, что видно на видео, поведение, "которое никогда не должно происходить в партнерстве с лошадью". Лошадь должна быть исправлена в своем образовании, "но не жестокостью и грубой силой". Это бессмысленно, бесполезно, полностью неправильно, но: "Если вы действительно хотите помочь лошади, вы должны вмешаться сразу, а не через два года".

Тем не менее, несмотря на сомнительную мотивацию публикации видео, нельзя отрицать ущерб, нанесенный спорту. Особенно потому, что подобные случаи стали происходить все чаще в последнее время. Например, в декабре 2023 года датский телеканал TV2 предоставил общественности расстраивающие изображения из тренировочной операции наездника Андерса Хельстранда, а в феврале 2024 года FEI говорила о "расстраивающих и отвратительных видео" методов тренировки американского наездника по выездке Сесара Парра.

"Ситуация очень негативная и удручающая для нашего спорта", - сказала Сиду Моника Теодоруску в Париже. Удручающая и особенно опасная, так как конный спорт должен снова и снова доказывать свою олимпийскую ценность. Кстати, кажется, и прыгуны тоже чувствуют себя неуверенно. Согласно все более громким слухам, различные видео из повседневной тренировочной работы, похоже, уже ждут своей очереди на публикацию.

Конный спорт, несмотря на все свои усилия, продолжает бороться со своим запятнанным имиджем. Несмотря на усилия чемпионов, вроде Карины Кассо Крют, продолжают появляться расстраивающие видео жестокого обращения с лошадьми, например, то, в котором она и Дансьера были замешаны.

Шум в СМИ, вызванный этими видео, представляет собой серьезную угрозу репутации спорта, что делает необходимым для конных организаций принять меры и своевременно решить эти проблемы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

С нулевыми очками, 36-летняя была худшей из 16 участников.
Спорт

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной"

Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной" После выступления на Олимпиаде брейкдансер Рэйчел Гунн стала предметом насмешек в социальных сетях. 36-летняя спортсменка подверглась всеобщему осмеянию из-за своей "кенгуруподобной" рутины. В Instagram Гунн заявила, что "отдала все силы" на свое выступление. Австралийская брейкдансерша Рэйчел Гунн, ставшая

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лора Людвиг на грани окончания карьеры.
Спорт

Лора Людвиг на грани окончания карьеры.

Лора Людвиг на грани окончания карьеры. После объявления об уходе после разочаровывающих Олимпийских игр в Париже Лауре Людвиг также пришлось рано покинуть последний ЕМ: олимпийская чемпионка Рио в пляжном волейболе выбыла в 1/8 финала вместе со своей партнершей Луизой Липпманн. Людвиг осталось всего два выступления. Лаура Людвиг, олимпийская чемпионка

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть
Спорт

"Дай все, что у меня есть" - брейк-дансер Рэйгун отвечает на ненависть и ненависть

Внешний вид брейкdanсерши Рэйчел Ганн на Олимпиаде остался у многих неприятное впечатление, к котором она впервые начала обращать внимание.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Умеренное терпение: жилье, затопленное из-за сильного дождя в Порт де Соуller, Майорка
Стоит посетить!

Путешественники оказываются на берегах Менорки и Майорки

Сильный метеорологический центр причинил значительный ущерб острову Балеары, при этом Майорка пострадала относительно незначительно. В результате многие туристы оказались заблокированы в аэропорту.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.
Главные темы

В Средиземноморском регионе наблюдается рост проблем, связанных с изменением климата.

Европа испытывает самое быстрое повышение температуры из всех континентов. Равнинный регион не избежал этой тенденции. В этом году в равнинном регионе были побиты температурные рекорды дважды.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов Линднер видит недостатки в бюджетном соглашении.
Федеральные земли Германии

Линдэр сигнализирует, что бюджет находится в критическом моменте.

Коалиция, созданная политикой "zdemirov loshadi", согласна с предварительным планом бюджета на 2025 год. Однако министр финансов выявил потенциальные проблемы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В глазах американских оценщиков, переговоры в Дохе проходили в благоприятной обстановке....
Политика

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе.

ХАМАС твердо против уступок по соглашению о перемирии в Газе. В то время как мировые державы стремятся к соглашению о перемирии в переговорах по Газе, регион остается нестабильным. Предложение о новом компромиссе представлено ХАМАСу в Дохе, но организация отвергает это предложение и твердо придерживается своих конечных требований. Переговоры о перемирии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно