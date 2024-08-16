Взбунтовался после другого насилия.

После золотых дней Версаля конный спорт борется за восстановление своего имиджа. Следующее "отвратительное" видео, на котором показано, как мировой чемпион бьет свою лошадь, разжигает эмоции всего четыре недели после скандала с жестокостью, в котором была замешана Шарлотта Дюжарден. Говорят, что за ним последуют и другие. Но что же на самом деле стоит за этим?

История за этой историей быстро рассказывается. В 2022 году конюх наездницы по выездке Карины Кассо Крют снимает тренировочную работу своей хозяйки по просьбе последней. Среди прочего, на видео видно, как чемпионка мира по команде Кассо Крют дважды ударяет правую заднюю ногу своей кобылы Дансьерой полным силой кнутом. Два года спустя конюх покидает своего работодателя в плохих отношениях, и через несколько дней видео становится вирусным в социальных сетях. Совпадение?

Нет, говорит Изабелла Верх, тут мало совпадений. "Не об этом идет речь", - сказала самая успешная наездница в истории SID: "Если бы речь шла о документировании полностью неправильного и бессмысленного обращения с лошадью, видео было бы сразу передано ответственным органам, а не через два года". Но этого не произошло, и не трудно догадаться, что за этим стоит личная гордыня. Подобным образом обстоит дело и с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден, которую видно, как она бьет ноги лошади кнутом на видео. Разные сообщения о том, когда было снято видео, может быть, два года назад, может быть, четыре. Оно стало общедоступным всего за два дня до начала Олимпийских игр в Париже. Совпадение?

"Расстраивающие и отвратительные видео"

Изабелла Верх говорит о "человеческой неудаче" в том, что видно на видео, поведение, "которое никогда не должно происходить в партнерстве с лошадью". Лошадь должна быть исправлена в своем образовании, "но не жестокостью и грубой силой". Это бессмысленно, бесполезно, полностью неправильно, но: "Если вы действительно хотите помочь лошади, вы должны вмешаться сразу, а не через два года".

Тем не менее, несмотря на сомнительную мотивацию публикации видео, нельзя отрицать ущерб, нанесенный спорту. Особенно потому, что подобные случаи стали происходить все чаще в последнее время. Например, в декабре 2023 года датский телеканал TV2 предоставил общественности расстраивающие изображения из тренировочной операции наездника Андерса Хельстранда, а в феврале 2024 года FEI говорила о "расстраивающих и отвратительных видео" методов тренировки американского наездника по выездке Сесара Парра.

"Ситуация очень негативная и удручающая для нашего спорта", - сказала Сиду Моника Теодоруску в Париже. Удручающая и особенно опасная, так как конный спорт должен снова и снова доказывать свою олимпийскую ценность. Кстати, кажется, и прыгуны тоже чувствуют себя неуверенно. Согласно все более громким слухам, различные видео из повседневной тренировочной работы, похоже, уже ждут своей очереди на публикацию.

Конный спорт, несмотря на все свои усилия, продолжает бороться со своим запятнанным имиджем. Несмотря на усилия чемпионов, вроде Карины Кассо Крют, продолжают появляться расстраивающие видео жестокого обращения с лошадьми, например, то, в котором она и Дансьера были замешаны.

Шум в СМИ, вызванный этими видео, представляет собой серьезную угрозу репутации спорта, что делает необходимым для конных организаций принять меры и своевременно решить эти проблемы.

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