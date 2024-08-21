Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиРоскошная яхта

Вытащили двоих погибших из затонувшего роскошного судна

Поиски продолжаются для тех, кто отсутствует на перевернутом парусном судне около берега Сицилии. К сожалению, шансы обнаружить выживших уменьшаются с каждым днем.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Итальянские команды спасателей продолжают обследовать побережье Сицилии в поисках людей, пропавших...
Итальянские команды спасателей продолжают обследовать побережье Сицилии в поисках людей, пропавших после переворота яхты.

- Вытащили двоих погибших из затонувшего роскошного судна

После затопления роскошной яхты "Байесиан" примерно 2,5 дня назад у берегов Сицилии водолазы извлекли из затонувшего судна, находящегося на глубине около 50 метров, два трупа. Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на власти, первым найденным телом оказался повар яхты, что заставило официальных лиц предположить, что могло погибнуть до семи человек.

Вследствие этого трагического инцидента, произошедшего в понедельник всего в полумиле от берега, точные детали остаются неясными.

Раненый капитан "Байесиана" подвергся длительному допросу со стороны правоохранительных органов. Как сообщает "La Repubblica", он сказал: "Мы не ожидали этого". На борту яхты находилось 22 человека, в том числе британский миллиардер Майк Линч и его свита. Отсутствие Линча, 59 лет, и его 18-летней дочери имеет глубочайшее значение, в то время как его жена смогла выжить.

Возможные причины затопления яхты у берегов Сицилии

Из-за того, что яхта лежит на боку на дне океана, поисковые efforts становятся все более сложными. Во вторник эксперты смогли осмотреть несколько комнат, расположенных под мостиком, прежде чем добраться до пассажирских кают на нижней палубе. На данный момент шансы на выживание практически нулевые.

Предположения о причинах затопления 56-метровой яхты "Байесиан" возникли рано утром в понедельник, когда она ушла под воду в условиях сильного шторма возле порта Порчелло. Эксперты еще не определили, был ли открытым люк или неправильно установленный руль, управляющий осадкой судна, одним из факторов, способствовавших аварии.

Ремонт роскошной яхты в 2020 году

Яхта ушла под воду после 15-летней службы, прежде чем подвергнуться серьезным ремонтам в 2020 году. В это время судно получило систему снижения осадки, которая могла облегчить плавание и вход в гавани с гораздо более ограниченной глубиной при полной ее деploy.

В таблоидах этой страны Линча часто называют "британским Биллом Гейтсом". После продажи своего программного обеспечения Autonomy компании Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов (9,94 миллиарда евро) в 2011 году Линч привлек к себе большое внимание. Однако против Линча и его бывшего финансового директора Стива Чемберлена, который трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во время бега, выдвинули обвинения в финансовом мошенничестве в отношении финансового состояния компании. После судебного процесса в Сан-Франциско оба были оправданы от всех обвинений.

В свете продолжающегося расследования местонахождение пропавшего миллиардера Майка Линча и его дочери остается неясным, вызывая серьезную озабоченность их отсутствием на роскошной яхте "Байесиан". Миллионные ремонты, проведенные на яхте в 2020 году, в том числе установка системы снижения осадки, теперь находятся под пристальным вниманием как потенциальные факторы, способствовавшие затоплению роскошной яхты у берегов Сицилии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четыре трупа, спасенные из затопленного судна
Панорама

Четыре трупа, спасенные из затопленного судна

После сицилийской аварии шансы обнаружить выживших кажутся призрачными. Происхождение инцидента остается загадочным. Сведения свидетельствуют о том, что среди погибших оказалсяBritish mogul, Mike Lynch.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Итальянские поисковые отряды тщательно прочесывают морские воды у сицилийского побережья в поисках...
Панорама

Четыре тела были извлечены из затонувшего роскошного судна.

Продолжаются quête за выжившими на перевернувшемся парусном судне вблизи Сицилии, но вероятность обнаружения кого-либо в живых reductions с каждым днем.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно