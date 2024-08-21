- Вытащили двоих погибших из затонувшего роскошного судна

После затопления роскошной яхты "Байесиан" примерно 2,5 дня назад у берегов Сицилии водолазы извлекли из затонувшего судна, находящегося на глубине около 50 метров, два трупа. Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на власти, первым найденным телом оказался повар яхты, что заставило официальных лиц предположить, что могло погибнуть до семи человек.

Вследствие этого трагического инцидента, произошедшего в понедельник всего в полумиле от берега, точные детали остаются неясными.

Раненый капитан "Байесиана" подвергся длительному допросу со стороны правоохранительных органов. Как сообщает "La Repubblica", он сказал: "Мы не ожидали этого". На борту яхты находилось 22 человека, в том числе британский миллиардер Майк Линч и его свита. Отсутствие Линча, 59 лет, и его 18-летней дочери имеет глубочайшее значение, в то время как его жена смогла выжить.

Возможные причины затопления яхты у берегов Сицилии

Из-за того, что яхта лежит на боку на дне океана, поисковые efforts становятся все более сложными. Во вторник эксперты смогли осмотреть несколько комнат, расположенных под мостиком, прежде чем добраться до пассажирских кают на нижней палубе. На данный момент шансы на выживание практически нулевые.

Предположения о причинах затопления 56-метровой яхты "Байесиан" возникли рано утром в понедельник, когда она ушла под воду в условиях сильного шторма возле порта Порчелло. Эксперты еще не определили, был ли открытым люк или неправильно установленный руль, управляющий осадкой судна, одним из факторов, способствовавших аварии.

Ремонт роскошной яхты в 2020 году

Яхта ушла под воду после 15-летней службы, прежде чем подвергнуться серьезным ремонтам в 2020 году. В это время судно получило систему снижения осадки, которая могла облегчить плавание и вход в гавани с гораздо более ограниченной глубиной при полной ее деploy.

В таблоидах этой страны Линча часто называют "британским Биллом Гейтсом". После продажи своего программного обеспечения Autonomy компании Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов (9,94 миллиарда евро) в 2011 году Линч привлек к себе большое внимание. Однако против Линча и его бывшего финансового директора Стива Чемберлена, который трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во время бега, выдвинули обвинения в финансовом мошенничестве в отношении финансового состояния компании. После судебного процесса в Сан-Франциско оба были оправданы от всех обвинений.

В свете продолжающегося расследования местонахождение пропавшего миллиардера Майка Линча и его дочери остается неясным, вызывая серьезную озабоченность их отсутствием на роскошной яхте "Байесиан". Миллионные ремонты, проведенные на яхте в 2020 году, в том числе установка системы снижения осадки, теперь находятся под пристальным вниманием как потенциальные факторы, способствовавшие затоплению роскошной яхты у берегов Сицилии.

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