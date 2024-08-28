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Выступление в Гластонбери было отменено группой.

Объявлено, что легендарное воссоединение Oasis не будет включать остановку на фестивале Гластонбери в 2025 году

 and  Ksenia Johnson
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Заявление, выпущенное Oasis - Выступление в Гластонбери было отменено группой.

Оазис подогрел интерес объявлением тура и воссоединением 27 августа

В музыкальном мире ходили слухи, когда Оазис объявил о своем воссоединении и графике тура на 27 августа. Многие фанаты заметили, что их первый концерт тура запланирован всего за пять дней до легендарного фестиваля Гластонбери, что подогревало спекуляции о возможном выступлении там. Однако группа недавно внесла ясность.

Оазис не выступит на Гластонбери в 2025 году

На официальном канале X Оазиса, где также были объявлены даты тура на следующий день (28 августа), было сделано уточнение днем. "В отличие от предположений СМИ, Оазис не выступит на Гластонбери 2025 или любом другом фестивале в следующем году", - было объявлено. Единственный шанс увидеть группу живьем - это тур Оазис Лайв '25 Ворлд Тур".

В настоящее время тур Оазиса включает 14 концертов в Великобритании и Ирландии, в том числе четыре шоу в июле на Хиттон Парк, Манчестер, и четыре концерта на Wembley Stadium в конце июля и начале августа.

Как сообщает "Сан", планируются дополнительные концерты, а гитарист Бонхед (59) также присоединится к туру. Стоит отметить, что Оазис дважды возглавлял фестиваль Гластонбери - в 1995 и 2004 годах. tanto Liam, como Noel Gallagher también han actuado allí en solitario, con Liam actuando con su antigua banda Beady Eye y Noel apareciendo con los High Flying Birds hace apenas en 2022.

Ожидаемый тур Оазис Лайв '25 Ворлд Тур включает 14 концертов в Великобритании и Ирландии, с остановками на Хиттон Парк и Wembley Stadium. Фанатам, надеющимся увидеть Бонхеда, который присоединился к туру, стоит следить за дополнительными объявлениями о концертах.

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