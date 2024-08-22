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Выставка садов в 2028 году будет проходить в Донауворте

Пенцберг добровольно отказался от роли хозяина Садовой выставки 2028 года из-за финансовых ограничений, в результате чего управление ре.услугами перешло к Швабель

 and  Viktoriya Miller
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- Выставка садов в 2028 году будет проходить в Донауворте

Государственная Садово-Цветочная Выставка 2028 года запланирована на Донаувёрте. "Очаровательная концепция и идеи города покорили нас," - сказал министр окружающей среды Торстен Глаубер (Свободные избиратели). "Принятие Государственной Садово-Цветочной Выставки в Донаувёрте представляет собой редкую возможность расширить зеленые зоны отдыха, создать архитектурные достопримечательности и улучшить поверхности. План дальнейшего развития города также показывает, как Государственные Садово-Цветочные Выставки могут вдохнуть свежую жизнь в местные разработки."

Мэр: "Удача Смастерила"

"Это как выиграть джекпот для нас, донойвертцев," - сказал независимый мэр Юрген Сорре. "В ближайшие годы мы сможем воплотить в жизнь многие мечты для нашего города, которые вряд ли осуществились бы без Государственной Садово-Цветочной Выставки."

Донаувёрт подал заявку на Государственную Садово-Цветочную Выставку в последнюю минуту после того, как Пенцберг отказался от роли хозяина. Городской совет Пенцберга проголосовал против проведения мероприятия из-за текущих финансовых трудностей города.

Акцент на "Городе у Реки"

В швабском городе Донаувёрте основное внимание на Государственной Садово-Цветочной Выставке будет уделено темам "Город у Реки", "Связь природных пространств" и "Усиление сети велосипедных и пешеходных дорожек". В частности, открытые пространства вокруг старой городской набережной будут обновлены для этой цели. Кроме того, набережная и Паркштадт будут связаны через федеральную дорогу B2.

Министерство окружающей среды Баварии финансировало садово-цветочные выставки в течение 44 лет и выделило около 80 миллионов евро на это время. За это время было обновлено около 550 гектаров, что равно площади более 760 футбольных полей. По данным министерства, более 25 миллионов человек посетили Государственные Садово-Цветочные Выставки в Баварии на сегодняшний день.

"Фокус Государственной Садово-Цветочной Выставки в Донаувёрте идеально сочетается с нашей целью улучшить 'Город у Реки', предоставляя возможность преобразовать городской ландшафт и связать природные пространства."

"Ревитализация открытых пространств вокруг старой городской набережной и связь набережной и Паркштадта являются значительными вкладами в тему 'Город у Реки', как это представляется в Природе на Государственной Садово-Цветочной Выставке."

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