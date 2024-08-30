Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВыставки

Выставка работ Теи Шлейснер, выставленная в четырех различных местах в Виттенберге

Городские жители называют его «мега-выставкой», она проходит в четырех разных местах в Лютерштадте Виттенберге. Это художественное мероприятие, посвящённое художнику Теа Шлеуснер, служит ретроспективой, чтобы противостоять забывчивости.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Зал Дома органов самоуправления в Лютерштадте Вернигероде выставляет работы Теи Шлеуснер...
Зал Дома органов самоуправления в Лютерштадте Вернигероде выставляет работы Теи Шлеуснер (1879-1964) в качестве одного из своих мест, а выставка продолжает до следующего года.

- Выставка работ Теи Шлейснер, выставленная в четырех различных местах в Виттенберге

Любимица родного города Теа Шлеуснер, художник и иллюстратор, родившаяся в 1879 году в Лютерштадте-Виттенберге, отмечается масштабной выставкой, которая продлится несколько месяцев и пройдет в четырех местах – Старая ратуша, Музей в Арсенале, Христианский художественный фонд и Фонд Кранха – до 12 января 2025 года, как сообщают городские власти.

На выставке будет представлено более 280 произведений из частных коллекций и около 50 заимствованных из общественных коллекций. Это первая полная ретроспективная выставка творчества Шлеуснер.

Выставка под названием "Жизнь художника: выразительно-символистские миры Теа Шлеуснер" – проект Берлинского фонда Насера по Rediscovery Art. Основной целью фонда является сохранение в памяти художников конца 19 и начала 20 веков и выставка их искусства.

По словам фонда Насера, Шлеуснер во время своей пенсии тщательно восстановила многие из своих военных потерь, используя фотографические источники. За свою карьеру Шлеуснер перемещалась между экспрессионизмом, новой объективностью и символизмом. Ее искусство было широко признано за его уникальные выразительные формы и яркую цветовую палитру. В течение всей своей жизни она часто получала заказы на портреты, в том числе таких известных фигур, как Альберт Эйнштейн и Эмиль Нольде. Шлеуснер покинула этот мир 60 лет назад в Берлине.

В четырех местах Лютерштадта-Виттенберга проходят выставки работ Теа Шлеуснер, на которых представлено более 280 произведений из частных коллекций и 50 заимствованных из общественных коллекций. Эта обширная выставка, названная "Жизнь художника: выразительно-символистские миры Теа Шлеуснер", дает полное представление о карьере Шлеуснер, от ее ранних работ до переосмысленных военных произведений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Широко считается, что кале становится сладким и нежным после первых заморозков, но на самом деле его собирают уже в разгар лета, хотя и не сразу продают на рынке в свежем виде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.
Федеральные земли Германии

Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Когда Синди, жительница Марцана, выражает свои мысли, она делает это на родном берлинском диалекте без обиняков. Илка Бессин открыта для общения – даже с представителями СМИ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш, представляющая ХДС, выступает на...
Федеральные земли Германии

Министр культуры Клепш отмечает повышение грубости звука

Ба Siedlung Klepsch имеет продолжительную политическую карьеру, охватывающую более двух десятилетий. Она работала мэром, министром здравоохранения и в настоящее время занимает пост министра культуры и туризма. Ее внимание сосредоточено на решении социальных проблем.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Эксперты рекомендуют повысить сотрудничество в сфере здравоохранения для небольших больниц.
Федеральные земли Германии

Лидер палаты выступает за инновационные подходы в малых медицинских учреждениях

В Тюрингии впервые закрывается больница из-за Финансовой нестабильности. 100-коadecное отделение в Шлеце находится в схожей с другими небольшими медицинскими учреждениями опасности из-за аналогичных проблем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Лейх Реммини Расторгла Союз После Двадцати Лет Бракa
Культура

Лия Ремини и ее супруг решили пойти разными путями после двух десятилетий брака.

- Лия Ремини и ее супруг решили пойти разными путями после двух десятилетий брака. Леа Реминi, 54-летняя актриса, известная своей ролью в "Короле Квинса", и её 56-летний муж, певец-актер Анджело Паган, решили расстаться после 21 лет брака. Они давно обдумывали это решение и подходят к нему с оптимизмом,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Уже несколько недель продолжается сбор зимних овощей в полях Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Сельхозпроизводитель собирает крестоцветные овощи и капусту во время сезонной жары

Широко считается, что кале становится сладким и нежным после первых заморозков, но на самом деле его собирают уже в разгар лета, хотя и не сразу продают на рынке в свежем виде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.
Федеральные земли Германии

Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Когда Синди, жительница Марцана, выражает свои мысли, она делает это на родном берлинском диалекте без обиняков. Илка Бессин открыта для общения – даже с представителями СМИ.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.
Общество

На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями.

На похоронах Уильям и Гарри встречаются, не обмениваясь словесными приветствиями. Князь Уильям и его брат Гарри якобы присутствовали на похоронах своего покойного дяди лорда Роберта Феллоуза в скромной обстановке. Уважаемые члены королевской семьи присутствовали, но они предпочли держаться на расстоянии, и никто не заметил, чтобы они вели беседу. Лорд Феллоуз,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно