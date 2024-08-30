- Выставка работ Теи Шлейснер, выставленная в четырех различных местах в Виттенберге

Любимица родного города Теа Шлеуснер, художник и иллюстратор, родившаяся в 1879 году в Лютерштадте-Виттенберге, отмечается масштабной выставкой, которая продлится несколько месяцев и пройдет в четырех местах – Старая ратуша, Музей в Арсенале, Христианский художественный фонд и Фонд Кранха – до 12 января 2025 года, как сообщают городские власти.

На выставке будет представлено более 280 произведений из частных коллекций и около 50 заимствованных из общественных коллекций. Это первая полная ретроспективная выставка творчества Шлеуснер.

Выставка под названием "Жизнь художника: выразительно-символистские миры Теа Шлеуснер" – проект Берлинского фонда Насера по Rediscovery Art. Основной целью фонда является сохранение в памяти художников конца 19 и начала 20 веков и выставка их искусства.

По словам фонда Насера, Шлеуснер во время своей пенсии тщательно восстановила многие из своих военных потерь, используя фотографические источники. За свою карьеру Шлеуснер перемещалась между экспрессионизмом, новой объективностью и символизмом. Ее искусство было широко признано за его уникальные выразительные формы и яркую цветовую палитру. В течение всей своей жизни она часто получала заказы на портреты, в том числе таких известных фигур, как Альберт Эйнштейн и Эмиль Нольде. Шлеуснер покинула этот мир 60 лет назад в Берлине.

В четырех местах Лютерштадта-Виттенберга проходят выставки работ Теа Шлеуснер, на которых представлено более 280 произведений из частных коллекций и 50 заимствованных из общественных коллекций. Эта обширная выставка, названная "Жизнь художника: выразительно-символистские миры Теа Шлеуснер", дает полное представление о карьере Шлеуснер, от ее ранних работ до переосмысленных военных произведений.

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