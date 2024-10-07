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ПанорамаНовостиФранция

Выставка изнасилования на судебном процессе в Авиньоне

 and  Grigoriy Williams
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Выставка изнасилования на судебном процессе в Авиньоне

В течение длительного времени Жизель Пелико выдерживала, когда ее муж подмешивал ей наркотики и участвовал в изнасилованиях. На суде, который сейчас проходит в Авignon, на юге Франции, 72-летняя Жизель выразила желание показать общественности доказательства своих страданий. Это первый раз, когда такие визуальные доказательства предъявляются на этом суде.

В пятницу во время заседания были продемонстрированы девять видео и несколько изображений, относящихся к преступлениям, как в зале суда, так и в дополнительной комнате для прессы. Шокирующие доказательства показывались около часа.

Зрители в обоих местах были потрясены, увидев, как Жизель подвергается различным актам жестокости в своей кровати в Мазане. Видео уличает семерых из 51 обвиняемых, чьи дела рассматривались на этом суде.

Доминик Пелико, бывший муж Жизель, признался, что подмешивал ей наркотики и сексуально assaultовал с 2011 по 2020 год. В этих актах участвовали, по крайней мере, 92 других мужчины, которых Доминик нашел через интернет-форумы.

"Постыдное переключение сторон"

С начала суда Пелико настаивал на том, что суд должен быть открытым, а не закрытым, как было изначально запланировано. Она твердо заявила: "Постыдное переключение сторон". Кроме того, она убедила судью пересмотреть его первоначальное решение не показывать фотографии преступлений в зале суда. После почти двухчасовой консультации с заинvolved сторонами было принято это решение.

Во время демонстрации видео и фотографий Жизель большую часть времени была погружена в свой телефон. С другой стороны, ее бывший муж, сидящий на скамье подсудимых, закрывал глаза или отводил взгляд. Некоторые со-обвиняемые смотрели, а другие опускали глаза. Со-обвиняемые впоследствии отрицали обвинение в изнасиловании.

Один из обвиняемых заявляет о своей невиновности

В то время как несколько обвиняемых утверждали, что верили, что это была согласованная сексуальная игра между парой, и женщина просто притворялась спящей, один из обвиняемых на этой неделе представил себя "жертвой" Доминика Пелико и сказал, что действовал из страха перед ним. Другой обвиняемый предположил, что он тоже мог быть одурманен, так как ничего не помнит. Доминик Пелико, однако, неоднократно повторял: "Они все знали".

25-летняя зрительница Элиз Пинас выразила свой гнев на реакцию обвиняемых, покидая дополнительную комнату для просмотра "кипящей". Она нашла просмотр видео "очень полезным". Обвиняемые на суде могут получить наказание до 20 лет лишения свободы. Приговор ожидается в середине декабря.

В центре Франции решение Жизель Пелико открыто рассказать о своих страданиях в Авignon привлекло значительное внимание. Несмотря на споры вокруг суда, желание Жизель быть прозрачной, выраженное как "Постыдное переключение сторон", нашло отклик у многих, в том числе у французских зрителей, подобных Элиз Пинас.

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