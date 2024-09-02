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Высший суд Бразилии поддержал запрет на X.

Отсутствие назначенного законного представителя привело к закрытию операций альтернативы Twitter федеральным судьей, вызвав волнение. Продолжается поддержка со стороны его коллег.

 and  Viktoria Klein
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- Высший суд Бразилии поддержал запрет на X.

Высший суд в Бразилии поддержал закрытие цифровой платформы X. Основной состав суда поддержал решение федерального судьи Александра де Мораеса, как сообщает новостной сайт G1.

Юридический эксперт разрешил закрытие X в Южной Америке в пятницу. Он критиковал Twitter-сервис за излишнюю мягкость в контроле за распространением ненавистнических высказываний и ложных новостей. Владелец X, Илон Маск, апеллировал к свободе слова и назвал судью «плохим диктатором».

Конфликт усилился в последнее время. Судья Мораес потребовал от X заблокировать аккаунты правых активистов, распространяющих теории заговора и дезинформацию. Маск назвал это требование неконституционным, и онлайн-платформа не выполнила его - равно как и не заплатила назначенный штраф. Более того, Маск пропустил срок для назначения юридического представителя в Бразилии, в результате чего Мораес приказал закрыть новостную платформу.

Запрет будет действовать до тех пор, пока X не заплатит штраф, превышающий 18 миллионов реалов (примерно 2,88 миллиона евро), и не назначит юридического представителя. В апреле Мораес инициировал расследование в отношении Маска лично за препятствование правосудию и подстрекательство к преступлению.

В ответ на приказ судьи Мораеса X отказывается блокировать определенные аккаунты и платит штраф, что приводит к продолжающемуся конфликту. Закрытие X в Бразилии некоторыми воспринимается как нарушение права Илона Маска на продвижение свободы слова через «другие» цифровые платформы.

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