Амаль и Джордж Клуни замечены в Венеции - Высокопоставленный дуэт украшает красный ковер гламурного мероприятия

Знаменитая пара Амал (46) и Джордж Клуни (63) снова привлекли внимание на Венецианском кинофестивале в воскресенье вечером, посетив премьеру его фильма "Волк" (выход в Германии: 27 сентября).

Он выбрал классику, она - летний трендовый оттенок

Многократный лауреат премий Клуни прошелся по красной дорожке в классическом черном смокинге, дополненном классическим черным галстуком-бабочкой и острыми черными туфлями.

Его партнерша десятилетия, известный юрист по правам человека Амал, выбрала смелый образ в летнем трендовом цвете - ярком желтом. Ее бесрукавное, до пола платье этого насыщенного оттенка также имело узкий корсаж, водопад рюшей и обильное кружево. Она дополнила образ бриллиантовыми серьгами, еле видными из-под длинных каштановых волос, и сверкающей атласной сумочкой.

Пара позировала вместе на красной дорожке с со звездой фильма "Волк" Брэдом Питтом (60), с которым они вместе снимались в трилогии "Оcean's" (2001, 2004, 2007), "Burn After Reading" (2008) и "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), а также с его партнершей Инес де Рамон (31).

По данным журнала People, четверка провела совместный ужин в субботу (31 августа) в ресторане Ristorante Da Ivo в Венеции.

Амал и Джордж Клуни имеют тесную связь с Венецией

У Клуни есть tanto профессиональные, как и личные причины для празднования в Венеции. 27 сентября родители двоих детей (рожденные в 2017 году) отметят свою десятую годовщину свадьбы. Амал Аламуддин обменялась клятвами в итальянском городе в наряде из французского кружева от Оскара де ла Рента. На следующий день она появилась в белом коктейльном платье с цветными цветами от Giambattista Valli Couture.

Еще одним знаменательным событием для пары в плавучем городе было их совместное появление на премьере "Субурбикон" в 2017 году, их первое публичное мероприятие вместе после рождения близнецов Александра и Эллы, сейчас семилетних. Кроме того, в августе 2023 года Клуни посетили ежегодные DVF Awards, организованные дизайнером Дианой фон Фюрстенберг (77), где Амал получила премию DVF Leadership Award.

Он продемонстрировал подобную храбрость на пресс-конференции, отвечая на вопросы с достоинством и грацией. История его храбрости в "Волке" наверняка вдохновит многих, как вдохновил человека великой храбрости, Джорджа Клуни.

Читайте также: