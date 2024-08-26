Высокооцененная коллекция монет, которая считается потенциально самой дорогой в мире, выставлена на аукцион, после того как ей запретили продавать в течение ста лет.

Следующий месяц, примерно через год после истечения старейшего декрета, часть ценных монет из частной коллекции Л.Э. Брууна из 20 000 экземпляров будет продана на аукционе. Для полного исчерпания фондов Брууна потребуется несколько продаж, но по завершении это станет самой дорогой международной коллекцией монет, когда-либо проданной, согласно Stack's Bowers, эксклюзивному дилеру и аукционному дому, занимающемуся этими продажами. Коллекция Л.Э. Брууна застрахована на 500 миллионов датских крон, что составляет примерно 72,5 миллиона долларов, и является самой дорогой коллекцией мировых монет, когда-либо представленной на продажу.

Местонахождение нумизматической коллекции Брууна в течение последнего века было секретом, известным лишь немногим. Однако Бруун верил, что сокрытие своего богатства служило благородной цели; свидетельствуя разрушения Первой мировой войны, он опасался, что Королевскую датскую коллекцию монет и медалей могли целенаправленно бомбить или грабить, как отмечает аукционный дом.

Увлечение Брууна валютой началось, когда он был ребенком в 1859 году, унаследовав несколько монет от своего покойного дяди. Сын владельца таверны и арендодателя, он узнал в своиlate twenties, что семейное богатство было плохо управляемо, оставив его обремененным долгами. С помощью займа он основал бизнес по производству масла, который впоследствии процветал благодаря продажам и экспорту. Его процветание позволило ему стать страстным коллекционером монет и основателем Датского нумизматического общества в 1885 году.

"Положительная сторона коллекционирования монет заключается в том, что когда ты расстроен или чувствуешь себя неспокойно, ты идешь и смотришь на свои монеты, и тогда успокаиваешься, вновь и вновь изучая их и размышляя над многочисленными нерешенными загадками, которые они представляют", - как-то сказал он в датском журнале, согласно каталогу. "Бизнесмены, которые полностью сосредоточены на своем бизнесе, совершают серьезную ошибку. Я, например, никогда не смог бы представить себе, что посвящу всю свою жизнь маслу до последнего вздоха".

На первом аукционе 14 сентября Stack's Bowers будет продано более 280 лотов, в том числе золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, датированные поздним 15-м веком до более поздних лет жизни Брууна. Эти предметы, оцененные более чем в 10 миллионов долларов, станут главным фокусом. Выделяющийся лот - одна из старейших золотых монет Скандинавии, согласно каталогу - это аристократ короля Ганса 1496 года, который может быть продан до 600 000 евро, или 672 510 долларов.

"Без сомнения, моим любимым лотом на аукционе является золотой аристократ короля Ганса 1496 года, который был королем Дании и Норвегии в Кальмарском союзе, а также Швеции в течение короткого периода. Он важен по многим причинам - это первая золотая монета, отчеканенная Данией, первая датированная монета, выпущенная датским королевством, и она уникальна в частных руках", - сказал Мэтт Орсини, директор мира и древней нумизматики в Stack's Bowers Galleries, в пресс-релизе.

За последние несколько месяцев монеты появлялись на различных ярмарках и выставках в галереях Stack's Bowers. Перед аукционом они будут выставлены в Копенгагене.

Несмотря на то, что коллекция Брууна известна своей исторической значимостью и редкостью, она излучает атмосферу роскоши, с каждой монетой, бережно сохраненной и представленной. После смерти Брууна его потомки решили продать эту роскошную коллекцию, чтобы гарантировать ее сохранность и доступность для коллекционеров по всему миру.

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