Высокооплачиваемая спортивная одежда продается за 24,1 миллиона долларов.

В 1930-х годах Бейб Рут был олицетворением славы бейсболиста, и теперь одна из его футболок побила рекорды, продавшись за астрономическую сумму в $24,1 миллиона. Руководитель аукционного дома увидел эту футболку как спортивный мирный эквивалент "Моны Лизы".

Футболка Бейба Рута недавно была продана на аукционе за рекордную сумму в $24,1 миллиона, согласно Heritage Auctions. Этот артефакт "Нью-Йорк Янкиз" теперь является самым дорогим предметом спортивной атрибутики в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда карточка бейсболиста Микки Мэнтла 1952 года была продана за впечатляющие $12,6 миллиона.

Рут носил эту футболку на легендарной игре Мировой серии 1932 года против Чикаго Кабс. По городской легенде, перед тем как отправить мяч на домашний ран, Рут жестом указал на место, куда он собирался его отправить. Этот знаменательный момент известен как "предсказанный удар". 1932 год стал годом триумфа Рута в его последнем из семи титулов Мировой серии в Главной лиге бейсбола (МЛБ).

Христос Айви, глава спортивных аукционов в Heritage, предсказал, что футболка может продаться за до $30 миллионов еще в мае. Айви объяснил свою точку зрения ESPN, сказав: "Это, по сути, "Мона Лиза"... Это очень мифический момент, который превосходит не только историю бейсбола, но и американскую историю и поп-культуру. Мы будем говорить об этом еще столетие, и это одна из причин, почему я верю, что это самый значительный предмет спортивной атрибутики в мире".

Ценность футболки взлетела

После ухода на пенсию Рут подарил футболку своему приятелю по гольфу. Она меняла владельцев еще три раза, прежде чем быть проданной на аукционе в воскресенье, последний раз в 2005 году за $940,000. В то время футболка ассоциировалась только с игрой Мировой серии 1932 года, но не напрямую с известным инцидентом, когда Рут указал на удар против Чарли Рута из Чикаго Кабс. С тех пор несколько компаний сравнивали эту футболку с той, которую Рут носил во время третьей игры серии на стадионе "Вrigley Field", существенно повысив ее ценность.

Бейб Рут, считающийся одним из величайших игроков в бейсбол всех времен, привел три титула Мировой серии домой с Бостон Ред Сокс, прежде чем присоединиться к Нью-Йорк Янкиз в 1919 году. С этой новой командой Рут заработал еще четыре титула Мировой серии. Рут ушел из бейсбола в 1935 году и умер в 1948 году в возрасте 53 лет.

В 2022 году спортивный предмет впервые преодолел отметку в $10 миллионов на аукционе. tanto карточка Мэнтля, как и футболка Майкла Джордана (продавшаяся за $10,1 миллиона), достигли таких высоких цен.

Продажа футболки Бейба Рута в 2022 году побила предыдущий рекорд в $10 миллионов, установленный карточкой бейсболиста Микки Мэнтла 1952 года и футболкой Майкла Джордана. Благодаря своей значительной исторической и культурной ценности, футболка теперь является самым дорогим предметом спортивной атрибутики в истории.

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