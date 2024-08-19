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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

Радость безмятежности превращается в кошмар: яхта перевернулась у берегов Сицилии. Небольшое количество людей считаются пропавшими без вести. Очевидцы описывают ужасные мгновения.

 and  Christian Meier
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Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия
Проблемы зреют в гавани итальянского острова Сицилия

- Высококлассный корабль перевернулся возле Сицилии, предполагается отсутствие британского миллиардера Гейтса

В результате инцидента с лодкой у Сицилии погиб один человек, а шестеро числятся пропавшими без вести. Об этом итальянская береговая охрана в Портичелло, Палермо, сообщила немецкому пресс-агентству по запросу. Как сообщают британские СМИ, среди пропавших без вести находится технологический предприниматель Майк Линч. Подозревается, что он является владельцем люксовой яхты "Байезиан", затонувшей в этом инциденте.

Ранее итальянское новостное агентство ANSA сообщило, что сильный шторм с сильными ветрами опрокинул лодку возле Портичелло на севере Сицилии ранним утром. Судно попало в водоворот - вихрь воды и ветра над морем. Это необычное погодное явление в последние годы стало все чаще встречаться в Европе.

Яхта, примерно 50 метров в длину, имела британский флаг, как подтвердила итальянская береговая охрана. На борту находилось 22 человека, в том числе 12 пассажиров и 10 членов экипажа. 15 человек были спасены и доставлены на берег береговой охраной и пожарными. Шестеро пропавших без вести - четверо британских граждан, один американец и один канадец.

Технологический магнат Линч, 59 лет, часто называют "британским Биллом Гейтсом" в британских таблоидах. Он является сооснователем компании Autonomy, которую американский конгломерат Hewlett Packard приобрел в 2011 году за 11 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалент 12,9 миллиарда евро). Линча оправдали на суде по обвинению в мошенничестве в США несколько недель назад в отношении сделки с Autonomy. Сообщалось, что его жена, Анжела Бакарес, также находившаяся на борту, была спасена.

Капитан из Германии: "Она накренилась и затонула в считанные минуты"

Выживших перевели на судно под голландским флагом. Капитан из Германии рассказал итальянским СМИ о происшествии: "Сначала лодка накренилась и через короткое время затонула. Весь инцидент произошел довольно быстро".

Свидетели рассказывали о хаотических сценах в воде во время аварии. Одна из выживших, британка по имени Шарлотта, рассказала свою историю газете "La Repubblica": "Я ненадолго потеряла из виду свою годовалую дочь в воде, но мне удалось удержать ее на поверхности. Было темно. Я не могла открыть глаза в воде. Я звала на помощь, но слышала только крики других".

Команды поиска и спасения береговой охраны и пожарных продолжали поиски шестерых пропавших без вести. В поисках участвовали четыре корабля и вертолет береговой охраны, а также команда водолазов пожарных. Обломки большой парусной яхты лежат на дне океана на глубине 49 метров. Согласно сообщениям итальянских СМИ, водолазы-спасатели видели тела в каютах через иллюминаторы.

"Байезиан" был построен в Тоскане в 2008 году и проходил обслуживание в 2020 году, согласно новостному сайту "TGCom24". Он мог похвастаться алюминиевым мачтом высотой 75 метров и площади парусов почти 3000 квадратных метров. Опубликованные в Интернете изображения показали яхту с темно-синей обшивкой и светлым деревянным палубой.

Операция по поиску и спасению возглавляется итальянской береговой охраной и пожарными, в ней участвуют четыре корабля, вертолет береговой охраны и команда водолазов пожарных. (Команды поиска и спасения)

Комиссия выразила обеспокоенность по поводу растущей частоты водоворотов в европейских водах и их влияния на морскую безопасность. (Комиссия)

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