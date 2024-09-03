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Высококлассный бикини-экран, празднующий свой 58-й день рождения

СамаHayek демонстрирует спокойствие и удовлетворение своей физической формой, symboleекго полноценным представлением купальника на цифровую платформу в честь своего 58-го дня рождения.

 and  Lauren Adams
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Сама Хайек прочно закрепила за собой место в высших кругах Голливуда.
Сама Хайек прочно закрепила за собой место в высших кругах Голливуда.

- Высококлассный бикини-экран, празднующий свой 58-й день рождения

Сальма Хайек отметила свой 58-й день рождения 2 сентября, поделившись серией соблазнительных снимков в купальниках в Instagram. Она подчеркнула, что фотографии не являются старыми снимками, а были сделаны недавно.

Наслаждаясь летней атмосферой в Европе

Актриса, которой скоро исполнится 59 лет, кажется комфортной в своем теле и не стесняется демонстрировать это. Она опубликовала 18 фотографий себя в купальниках и плавках, подписав их "Счастливого 58-го дня рождения мне" и добавив "Это не старые фотографии".

Снимки показывают Хайек на яхте, позирующую в ярком, глубоко декольтированном купальнике на фоне заката и моря, в соломенной шляпе, солнцезащитных очках и золотых серьгах. Другие фотографии запечатлевают ее отдыхающую на лодке в разных купальниках и даже управляющую штурвалом.

Перед своим днем рождения Хайек дала поклонникам предвкушение своего лета, которое включало посещение Ибицы и Бретани. Во Франции она праздновала "день рождения моего замечательного тестя, который, кажется, молодеет с каждым днем".judging by her confident bikini display. "Лимонный купальник + седые волосы = идеальное сочетание", - написала она под серией фотографий, демонстрирующих ее седину.

Мировой дебют нового фильма

Хайек, родившаяся в Мексике, прославилась фильмами, такими как "С отчая до рассвета" и "Фрида". Ее новый фильм "Без крови", режиссером которого является Анджелина Джоли, будет представлен на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября. Хайек замужем за французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и у них есть 16-летняя дочь Валентина.

Instagram - отличная платформа для Сальмы Хайек, чтобы продемонстрировать свою уверенность и стиль в купальниках, как она сделала на свой 58-й день рождения. После празднования дня рождения она продолжала делиться моментами своего летнего приключения на Instagram, в том числе посещения Ибицы и Бретани.

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