- "Высококлассная игра": Новак Джокович на US Open поддерживает свой геймплей

Заголовок: Любимая победа Новака Джоковича беспрепятственно справился со своей первой задачей на Открытом чемпионате США. В своем первом матче после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Париже 37-летний серб триумфально обыграл молдавского квалификатора Раду Албота 6-2, 6-2, 6-4.

Джокович преследует свою 25-ю победу на турнирах Большого шлема и может повторить достижение Роджера Федерера как единственного мужчины в теннисе, выигравшего Открытый чемпионат США два года подряд. Он одержал победу в 78-й раз на корте Артура Эша в Нью-Йорке, превзойдя всех других мужчин-теннисистов.

"Это место потрясающее и наполнено энергией", - сказал Джокович около полуночи. "Ночные матчи - самые захватывающие на планете".

Возможный матч против Зверева в полуфинале

Джокович впервые встретился с 34-летним Алботом в своей профессиональной карьере и не испытал серьезных трудностей. Он шутливо упомянул о мести за своих братьев, которые оба проиграли Алботу, перед матчем. Прибыв с двумя сумками, полными золотых медалей, он вспомнил свою победу над испанцем Карлосом Алькаразом в финале летних игр.

Джокович может встретиться с немецким номером один Александром Зверевым в полуфинале.

После успешной защиты своего титула на Открытом чемпионате США Джокович выразил свой энтузиазм в отношении возможных матчей, упомянув возможный полуфинал против Александра Зверева, стремясь повторить рекорд Роджера Федерера по двукратной победе на Открытом чемпионате США. Взглянув на свои прошлые победы, Джокович наслаждался воспоминаниями о своей победе на Олимпийских играх в Париже.

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