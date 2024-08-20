- Высокие расходы побудили Ryanair рассмотреть вопрос об отмене дополнительных рейсов

Бюджетный перевозчик Ryanair, ирландский лоукостер, умоляет немецкие власти отменить запланированное увеличение налога на авиаперевозки, запланированное на май. В противном случае авиакомпания может сократить свою емкость из немецких аэропортов на 10% или 1,5 миллиона мест в течение предстоящего летнего периода, перенеся операции в страны с более низкими затратами.

Лидер авиационной индустрии в Европе также потребовал снижения тарифов на управление воздушным движением и приостановки запланированного увеличения сборов за безопасность пассажиров в аэропортах. Авиакомпания утверждает, что высокие налоги и сборы, взимаемые государством, являются основной причиной медленного восстановления Германии после Covid-индуцированного спада в авиации по сравнению с другими европейскими странами. По словам CEO Эдди Уилсона, "рыночное положение авиационной отрасли в Германии находится в критическом состоянии и требует немедленного исправления". Он обвинил высокие тарифы на авиабилеты в Германии в высоких государственных налогах и сборах, а также в "исключительном ценообразовании Лufthansa".

Авиабилеты в Европе стали дороже

Немецкое федеральное статистическое управление недавно подтвердило высокие цены на билеты в стране. Хотя цены на дальнемагистральные рейсы немного снизились в первой половине 2024 года, европейские рейсы все еще были на 2,7% дороже, чем в предыдущем уже дорогом году. Ассоциация немецкой авиационной промышленности, BDL, также выразила озабоченность высокими операционными затратами и предложила приостановить налоги на авиаперевозки.

Цены на билеты 1 полугодие 2024 года DLR Мониторинг низких цен – официальное заявление

CEO авиакомпании Эдди Уилсон подчеркнул, что высокие тарифы на авиабилеты в Германии в основном обусловлены высокими государственными налогами и сборами. Цена на европейские рейсы выросла на 2,7% по сравнению с уже высокими ценами предыдущего года, как подтвердило Немецкое федеральное статистическое управление.

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