- Высокая блондинка с 90-летием

Мало кто другой актер так тесно связан с названием своего первого крупного кинохита, как Пьер Ришар (90). Прошло более полувека с тех пор, как французский комедиант праздновал свой международный прорыв с пародией на шпионский фильм "Высокий блондин в черном ботинке" в 1973 году, но в Германии "Высокий блондин" по-прежнему остается неоспоримым синонимом артиста.

Неважно, что с тех пор Ришар снялся в более чем 50 других фильмах, его волосы поседели, и как он шутливо признался в интервью "Badischer Zeitung" несколько лет назад, его теперь можно отправлять только как "Высокий блондин с ортопедическим ботинком".

Прорыв с "Высоким блондином в черном ботинке"

Международная слава Пьера Ришара с "Высоким блондином в черном ботинке" во многом была связана с энтузиазмом, с которым эту эксцентричную комедию восприняла немецкая аудитория. Когда фильм премьерным показом прошел во французских кинотеатрах в декабре 1972 года, он имел лишь скромный успех. Лишь после того, как в 1973 году фильм в немецкой дублированной версии буквально захлестнул кинотеатры, он превратился в международный кассовый хит и наконец сделал Пьера Ришара суперзвездой и на родине.

Застрявший в комедийной спирали успеха

"Высокий блондин в черном ботинке" сделал меня знаменитым во всем мире, это изменило всё", - цитирует "Deutschlandfunk Kultur" триумфальный успех. Однако роль абсурдно неловкого скрипача, который случайно становится мишенью секретных служб в фильме, навсегда приковала его к таким комедийным ролям. "Возможно, эта спираль успеха с комедиями помешала мне задуматься о том виде кино, который действительно подходит мне", - размышляет пожилой актер задним числом.

Культ вокруг Пьера Ришара и "Высокого блондина в черном ботинке" принял гротескные размеры, особенно в Германии. В попытке любой ценой воспользоваться колоссальным успехом этого кинохита последовало множество других комедий Ришара с немецкими названиями, играющими на "высоком блондине", хотя они не имели никакого содержания отношения к "оригиналу". К ним относились "Длинный блондин с рыжими волосами" (1974), "Гentleman с быстрыми ногами" (1978) и "Длинный блондин и маленький черный" (1975).

Карьерные вершины с Жераром Депардье

В 1980-х карьера Ришара снова достигла пика с несколькими успешными комедиями вместе с Жераром Депардье (75). Если Депардье играл роль грубого парня в "Бродяга и его лошадь" (1981), "Два безумных влюбленных" (1983) и "Беглецы" (1986), то Ришар снова надежно воплощал любимого неловкого персонажа, которого зрители ассоциировали с его именем и ожидали от него.

Лишь в более поздние годы Пьер Ришар пытался избавиться от образа вечного неудачника и продемонстрировать свой талант в серьезных ролях, таких как в трагической комедии "Рецепты любящей кулинарки" (1996) или историческом фильме "Подкидыш" (2000). Хотя эти фильмы получили общее признание, они не пользовались таким успехом у зрителей, как его экшн-комедии.

Несмотря на то, что в последние три десятилетия он продолжал сниматься в фильмах, лишь немногие из них достигли немецкой аудитории, многие из них даже не выходили в кинотеатрах здесь. К числу исключений относятся французско-немецкая комедия "А что, если мы все lived together?" 2011 года, в которой Ришар снялся вместе с Джейн Фондой (86), Жеральдиной Chaplin (80) и Даниэлем Брюлем (46), а также романтическая комедия "Мсье Пьер идет в онлайн" (2017).

Возвращение на Каннский фестиваль с Джонни Деппом

Статус крупной фигуры, несмотря на свой возраст, Пьера Ришара был очевиден на 76-м Каннском кинофестивале в мае 2023 года, где он вместе с американским суперзвездой Джонни Деппом (61) прошелся по красной ковровой дорожке, чтобы представить открывающий фильм "Жанна дю Барри - любимая короля", в котором они оба снялись.

В интервью "Badischer Zeitung" Пьер Ришар шутливо признался, что теперь его можно отправлять только как "Высокий блондин с ортопедическим ботинком", ссылаясь на свою культовую роль в фильме.

Несмотря на попытки избавиться от комедийного имиджа и продемонстрировать свой талант в серьезных ролях, карьера Пьера Ришара в Германии по-прежнему тесно связана с культом вокруг "Высокого блондина в черном ботинке".

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