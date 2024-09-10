- Вышел из левой фракции для увеличения количества преподавателей

Прогрессивная группа в Бранденбурге выступает за увеличение помощи школам из-за дефицита учителей, предлагая нанимать дополнительных педагогических помощников и административный персонал. "У нас не хватает преподавателей, и ситуация в ближайшее время не улучшится", - заявила представитель группы по образованию Катрин Данненберг после встречи с фракцией земельного парламента в Потсдаме. Школы должны иметь право нанимать дополнительный персонал, такой как педагогические помощники и административный персонал. "Стратегии, принятые правительством земли, слишком сложны и продвигаются очень медленно", - выразила недовольство Данненберг.

По словам министра образования Штеффена Фрайбергера (СДПГ), на начало нового учебного года было 455 полных ставок. В сравнении с прошлым годом ситуация практически не изменилась. Фрайбергер объяснил дефицит учителей значительным ростом числа учащихся.

В этом учебном году около 5000 дополнительных учеников получают образование. Одновременно, по словам министра образования, никогда раньше педагогический состав не был так велик. Был принят на работу 3110 учителей, из которых почти 1700 - это педагоги, перешедшие из другой профессии.

Данненберг отметила, что земля откладывает решение прошлогодних вакансий и уже есть ограничения, например, в полноценном обучении.

Прогрессивная группа предложила переложить некоторые обязанности на педагогических помощников, чтобы смягчить дефицит учителей. Текущая ситуация в полноценном обучении напряженная из-за откладывания решения прошлогодних вакансий.

Читайте также: