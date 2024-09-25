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Выражаю соболезнования в связи со смертью Жака Брюэра

Он получил свои вокальные способности от него.

 and  Viktoriya Miller
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Жак Бреёр отлично справился как в актерских, так и в озвучивающих ролях.
Жак Бреёр отлично справился как в актерских, так и в озвучивающих ролях.

Выражаю соболезнования в связи со смертью Жака Брюэра

Актеры и озвучивающий артист Жак Бреуэр, известный своими телесериалами о преступлениях, ушел из жизни в возрасте 67 лет. По словам его агентства, он тихо ушел 5 сентября после инсульта.

Бреуэр стал знаменитым благодаря роли в мини-сериале 1979 года "Матиас Сандорф" в роли Питера Батори. Его телекарьера включает в себя множество криминальных хитов, таких как "Деррик", "Старый лис", "Час преступления", "Дело для двоих", "SOKO" и множество "Мест преступления". В 2022 году он появился в "Aktenzeichen XY ... ungeloest" и "Прокурор: Последний отказ".

Его успокаивающий, мягкий и тонкий хриплый голос невозможно спутать. Зрители узнают этот уникальный голос в таких персонажах, как Арагорн в "Властелине колец", Станнис Баратеон в "Игре престолов" и различных зловещих ролях в американских криминальных сериалах.

Родившись в семье актеров из Австрии, Бреуэр заявил в интервью, что никогда не хотел другой профессии. В детстве он был очарован приключенческими документальными фильмами. "Моя детская мечта была присоединиться к исследователям в джунглях и открыть древние руины. Но как-то я предпочел воплощать эти приключения - и как ребенок, разыгрывать археолога, обнаруживающего сокровища инков. В результате я всегда жил в параллельной вселенной".

Детский талант в "Деррике"

В 2013 году в интервью радиостанции Bayern 3 Бреуэр гордо называл себя "счастливым Гансом" после окончания школы Отто Фалькенберга. Он даже имел уникальную честь быть самым молодым членом Мюнхенского резиденцтеатра в течение некоторого времени. Его фильмография насчитывает 80 ролей, в том числе его первую крупную телероль молодого злодея в "Деррике" в возрасте 17 лет.

67-летний актер столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем на протяжении всей своей жизни, как сообщает газета Bild. В 2022 году Бреуэру, страдавшему диабетом в течение 30 лет, пришлось ампутировать пальцы ног из-за проблем с кровообращением. Несмотря на операцию, он сообщил, что чувствовал себя больным в течение длительного времени, прежде чем позже подтвердить, что заразился в больнице и провел четыре месяца в клинике.

Великолепные выступления Бреуэра в криминальных драмах способствовали процветанию "развлекательной" сферы, и зрители с нетерпением ждали его следующей роли. Несмотря на частые проблемы со здоровьем, его страсть к актерству не угасла, и он продолжал демонстрировать блестящие выступления в шоу, таких как "Деррик", которые продемонстрировали его талант с молодых лет.

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