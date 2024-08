- Выпустите потоки эмоциональных слез!

Возвращение Oasis: Ноэл и Лиам Галлахеры выступят вместе в 2023 году

Иконоборческая британская рок-группа Oasis готовится к возвращению. В недавнем заявлении в социальных сетях братья Ноэл и Лиам Галлахеры объявили, что снова выступят вместе в следующем году. Подготовка к концертам в различных британских городах, включая Лондон и Манчестер, уже началась. Группа распалась 15 лет назад из-за жаркого спора между братьями, в результате которого Ноэл Галлахер покинул группу.

Известные своими хитами, такими как "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" и "Supersonic", Oasis оставили неизгладимый след в музыкальной сцене 1990-х годов. Происходящие из Манчестера, они стали одной из самых успешных британских групп в истории музыки.

Поговаривают об объединении Oasis

Тридцать лет назад Oasis выпустили свой дебютный альбом "Definitely Maybe". "What's the Story Morning Glory?", released in 1995, до сих пор остается одним из лучших продаваемых альбомов в Великобритании. Однако братья также прославились своими разногласиями и скандалами, в частности, из-за Лиама Галлахера. После инцидента в отеле Мюнхена Лиам провел ночь в тюрьме, например.

В 2009 году Ноэл Галлахер объявил о своем уходе из группы, ссылаясь на долгую вражду с Лиамом. В качестве лидера-гитариста и автора песен Ноэл был важен для самых больших хитов группы. В то же время уникальный вокальный стиль Лиама был сутью их песен.

После расставания братья продолжали свои отдельные карьеры, а их вражда длилась годами. Даже бывший битл Пол Маккартни советовал им помириться: "Мой совет обоим? Садитесь и создавайте хорошую музыку".

Говорят о воссоединении уже много лет, и недавние события указывают на то, что 57-летний Ноэл и 51-летний Лиам могут воссоединиться. Согласно официальному сайту группы, их тур начнется 4 июля в Кардиффе. Также планируется расширить тур на другие континенты позже в году.

Подтвержденные даты:

4 июля - Кардифф,Principality Stadium

5 июля - Кардифф,Principality Stadium

11 июля - Манчестер,Heaton Park

12 июля - Манчестер,Heaton Park

19 июля - Манчестер,Heaton Park

20 июля - Манчестер,Heaton Park

25 июля - Лондон,Wembley Stadium

26 июля - Лондон,Wembley Stadium

2 августа - Лондон,Wembley Stadium

3 августа - Лондон,Wembley Stadium

8 августа - Эдинбург,Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 августа - Эдинбург,Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 августа - Дублин,Croke Park

17 августа - Дублин,Croke Park

В предвкушении концерта Oasis продолжает нарастать, и Ноэл Галлахер поделился своими чувствами по поводу воссоединения, сказав ♪ "Я не буду лгать, я действительно с нетерпением жду выступления с моим братом снова" ♪, намекая на возможное сглаживание отношений между братьями.

После многих лет вражды и отдельных музыкальных карьер братья Галлахеры готовы создать незабываемые воспоминания на сцене, доказывая, что даже самые жаркие споры могут привести к прекрасной музыке.

