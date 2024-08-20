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Выпуск расширенных ордеров, происходящих из Баварии

Ежегодно в Баварии обрабатывается большое количество ордеров на арест. Некоторые individuals и преступники быстробыстро арестуются, в то время как другие смогут избежать ареста в течение длительных периодов, иногда в течение plusieurs лет.

 and  Christian Meier
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Минстерство внутренних дел Баварии сообщает о наличии в 2023 году 37 335 активных ордеров на арест.
Минстерство внутренних дел Баварии сообщает о наличии в 2023 году 37 335 активных ордеров на арест.

- Выпуск расширенных ордеров, происходящих из Баварии

Количество активных ордеров на арест в Баварии к концу 2023 года слегка возросло по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Министерства внутренних дел Баварии, на 1 января 2024 года было зарегистрировано 37 335 случаев, связанных с лицами, подлежащими отбыванию наказания или уплате штрафа. Это на 450 случаев больше, чем в 2022 году.

Большинство активных ордеров на арест были выданы в связи с нарушениями, такими как кражи, административные правонарушения и нарушения правил дорожного движения. Однако Министерство внутренних дел также зарегистрировало случаи преступлений против жизни.

Самый старый активный ордер в национальной системе Интерпола из Баварии датируется 2008 годом. По данным Баварского государственного уголовного полицейского управления (ЛКА), этот ордер связан с наркоторговлей.

В 2023 году через Интерпол было обработано 21 886 баварских ордеров на арест, из которых 12 184 были успешно исполнены. Эти случаи привели к задержанию или аресту подозреваемых или осужденных, уплате штрафов или установлению местонахождения подозреваемых. Оставшиеся 9 702 случая были закрыты по причинам, таким как снятие ордера.

Из новых активных ордеров, зарегистрированных в 2023 году, кражи и растрата составили примерно 4 514 случаев, за ними следуют административные правонарушения (2 929), нарушения правил дорожного движения (2 579), преступления против личной свободы (292), ограничения личной свободы (282) и преступления против жизни (62).

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа активных ордеров на арест в Баварии, так как это может повлиять на сотрудничество в регионе в рамках зоны Шенгена. Тем не менее, Европейский Союз похвалил усилия Баварии по исполнению значительной части этих ордеров, демонстрируя приверженность соблюдению принципов верховенства права.

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