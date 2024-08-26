Выплата Ниерсбаха означает завершение дела в волшебном суде Саммера.

Отложено начало процесса Вольфганга Ниршабаха, связанного с сомнительными финансовыми операциями вокруг чемпионата мира 2006 года. В рамках достигнутого соглашения бывший президент DFB Ниршабах должен выплатить 25 000 евро в благотворительную организацию. Если он выполнит это условие до 9 сентября, уголовное преследование в отношении него будет официально прекращено. Об этом объявила судья Ева-Мари Дистерль из районного суда Франкфурта-на-Майне.

Судья подчеркнула, что это отложение не следует воспринимать как оправдание. Несмотря на то, что вина Ниршабаха, по-видимому, незначительна, он все еще находится под подозрением, как заявила Дистерль во время слушаний. Причиной отложения стало то, что Ниршабах, как считается, не был непосредственно причастен к событиям.

Изначально прокуратура Франкфурта предложила выплату в размере 58 000 евро. Во время слушаний они согласились на отложение в интересах общественной пользы, как подчеркнул старший прокурор Йеско Кюммель.

"Значительный удар"

По словам Дистерль, Ниршабах пострадал больше всех из-за скандала. "Это был серьезный удар для него. Он лишился всех своих позиций. Последствия были намного серьезнее, чем для других подозреваемых", - прокомментировала она во время открытия процесса в марте. Несмотря на летний перерыв в налоговом процессе, она ранее приказала разделить дело против бывшего генерального секретаря DFB Хорста Р. Шмидта из-за состояния здоровья.

После Ниршабаха и Шмидта под следствием находится также Тео Цванцигер, бывший президент DFB. Руководители Немецкого футбольного союза якобы ошибочно классифицировали платеж в размере 6,7 миллиона евро, сделанный FIFA в апреле 2005 года, как бизнес-расходы. Это, якобы, снизило налоговое бремя за год чемпионата мира на сумму до 13,7 миллиона евро. Все трое подозреваемых отрицают обвинения.

"В течение последних девяти лет мистер Ниршабах переживал, как его карьера была омрачена этой историей", - заявила адвокат Ниршабаха Рената Верьянс во время открытия процесса в марте. Она объяснила, что Ниршабах использует эту возможность, чтобы "избавить себя и свою семью от этих тягот". Она также подчеркнула, что отложение не является признанием вины Ниршабахом. 73-летний Ниршабах занимал пост президента DFB с 2012 по 2015 год, прежде чем уйти в отставку из-за скандала с чемпионатом мира.

Ожидаются показания бывшего президента FIFA Блаттера

FIFA перевела 6,7 миллиона евро Роберту Луи-Дreyfuss на следующий день после получения в 2005 году. Дрейфус, французский предприниматель, перевел 10-миллионный швейцарский франковый заем на счет Франца Беккенбауэра в 2002 году. Эта сумма в конечном итоге попала на счет компании, принадлежащей Мохаммеду бин Хаммаму, вице-президенту FIFA в то время, в Катаре. Ее цель по-прежнему неясна.

Федор Радманн, бывший член оргкомитета чемпионата мира 2006 года и доверенное лицо Беккенбауэра, и бывший президент FIFA Йозеф С. Блаттер и бывший президент DFB Фритц Келлер - среди ожидаемых свидетелей, которые должны дать показания в суде.

Благотворительная организация, которая получит выплату Ниршабаха, получит 20 000 евро от него в течение двадцатого дня какого-то еще не указанного месяца в рамках соглашений, достигнутых во время отложения его процесса. Несмотря на эту выплату и отложение процесса, судья Ева-Мари Дистерль подчеркнула, что обвинения против Ниршабаха все еще находятся под подозрением.

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