Выход ЕС от ЕС: объяснение Госенса

Робин Госенс, немецкий футболист национальной сборной, открыто рассказал о своем переходе из Униона Берлин в «Фиорентину», честно поделившись своими чувствами. На пресс-конференции в клубе Серии А он сказал, что, будучи немцем, он и его семья никогда не чувствовали себя комфортно в Германии. «Берлин никогда не казался нам домом, в отличие от Италии», - сказал он.

Недавно Госенс завершил свой переход из Униона во Флоренцию в последний день трансферного окна, проведя год в немецской столице до этого. Многие фанаты Униона, известные как «Die Eisernen» (Железные), выразили недовольство его уходом. Точные мотивы его перехода остаются неясными, но в недавнем трогательном посте в Instagram он написал: «Я ценил каждый момент борьбы за этот клуб».

До своего времени в Берлине Госенс провел значительное время в Италии, в частности в «Аталанте Бергамо» и «Интере Милан». Он вспоминал этот период как вершину своей карьеры и выразил благодарность «Фиорентине» за возможность «загореться снова». Когда его спросили о клубах Серии А, проявлявших интерес к нему во время летнего трансферного окна, вингер сказал: «Были запросы на меня в Италии. Это говорит о том, что я оставил положительное впечатление в прошлом. И прошлый год был также важен на личном уровне, с семью голами и четырьмя результативными передачами». Унион остался недоволен, так как Госенс сыграл решающую роль в том, чтобы помочь им сохранить место в Бундеслиге только в последнем матче.

Во Флоренции Госенс отметил впечатляющий старт всего через день после своего перехода, забив гол в компенсированное время против Монцы. Он сказал, что видит много потенциала в свои первые дни в новом клубе.

Любовь Госенса к итальянскому футболу очевидна, он сказал, что Берлин никогда не казался ему домом, но Италия - да, и он вспоминал свое время в «Аталанте Бергамо» и «Интере Милан» как вершину своей карьеры. После впечатляющего старта в «Фиорентине», забив гол в ворота Монцы, он увидел потенциал в своем новом клубе.

Читайте также: