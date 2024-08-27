- Выезд из рельсов на набережной Грунер-Кройз - нарушения в транспорте в железнодорожной сети Берлина

В Grünauer Kreuz пожар в диспетчерской по адресу Adlergestellstraße привел к прерыванию движения поездов как в пригородных, так и в междугородних сообщениях. Представитель пожарной службы сообщил, что огонь начался на склоне рядом с железнодорожными путями. Пожарным удалось потушить пламя около 15:30, после чего пути были признаны безопасными для движения поездов.

Движение поездов между Schöneweide и Grünau, а также Altglienicke было временно приостановлено. Кроме того, маршруты S45, S46, S8, S85 и S9 были прерваны и завершились на станциях Baumschulenweg или Schöneweide.

Станция Grünau, пострадавшая от прерывания движения поездов, находится в районе с заметным количеством зелени. К сожалению, растительность поблизости от железнодорожных путей могла способствовать распространению огня.

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