- Выделение миллионов на развитие сельских районов - признание 34 сельских муниципалитетов

В Тюрингии происходит приток дополнительных миллионов из местных, национальных и администраций ЕС в проекты по улучшению сельской местности. По заявлению Министерства сельского хозяйства, 34 сельских общины и муниципалитета этого региона имеют шанс получить эти средства. В их числе регион деревни Форстберг (район Унструт-Хайних), город Оберхелдрюнген (район Кифхойзер) и деревня Франкенхайм в муниципалитете Гераталь (район Ильм). Установлено девять новых приоритетных областей. Эти средства могут быть использованы для ремонта зданий или расширения детских садов и молодежных клубов.

Поддерживаются проекты, направленные на социальную гармонию, улучшение основных условий и устойчивое развитие сообществ. Как заявила Сюзанна Каравански (Левые), министр инфраструктуры и сельского хозяйства Тюрингии, "Эти и другие проекты делают наши деревни более привлекательными культурно и социально".

Каждый год в сельское развитие Тюрингии инвестируется около 30 миллионов евро местными, национальными и администрациями ЕС. Это признание действует на период финансирования с 2025 по 2029 год. С признанием муниципалитеты имеют право подать заявку на финансирование из программы. Распределение средств из каждого источника пока не разглашается.

Эта программа сельского развития является одним из ключевых политик правительства штата по укреплению сельского сектора. Каждый год доступно около 30 миллионов евро на инвестиции. В прошлом году было утверждено десять новых приоритетов финансирования на период с 2024 по 2028 год.

Ниже приведен список видов проектов в сфере сельского развития в Тюрингии, в том числе ремонт зданий и расширение детских садов и молодежных клубов. Эта программа сельского развития является ключевой политикой правительства штата, ежегодно получающая инвестиции в размере около 30 миллионов евро от местных, национальных и администраций ЕС.

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