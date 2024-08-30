- Выделяете огромные средства в саксонские транспортные компании.

Министерство транспорта Саксонии выделило значительные финансовые средства нескольким транспортным компаниям в Свободном государстве. Министерство транспорта Саксонии объявило, что Дрезденская транспортная компания (ДВБ) получит крупную сумму в размере 30 миллионов евро, в основном на приобретение новых автобусов и трамваев. Из этой суммы 14,4 миллиона евро будут выделены специально на покупку семи новых трамвайных вагонов.

Кроме того, ДВБ ожидает дополнительное финансирование в размере 5,8 миллиона евро. Еще около 15,3 миллиона евро будут потрачены на приобретение 45 автобусов с нулевым уровнем выбросов, чтобы расширить парк общественного транспорта столицы земли и снизить выбросы углекислого газа. Эти инфраструктурные улучшения поддерживаются Свободным государством за счет федеральных и государственных средств.

Поддержка транспортного сектора в Саксонии

Другие транспортные компании в Саксонии также получат свою долю финансирования на экологически чистые автобусы. Компания RegioBus Mittelsachsen GmbH в Митвайде получит около 3,8 миллиона евро, в основном на приобретение двенадцати стандартных автобусов и пяти миди-автобусов с электрическим приводом от батареи.

Компания Regionalverkehr Westsachsen GmbH в Цвиккау получит около 4,1 миллиона евро, которые будут потрачены на приобретение пяти микроавтобусов, трех стандартных автобусов и 51 электрического автобуса для своих линий.

Компания Regionalverkehr Erzgebirge GmbH в Аннберг-Буххольце получит инвестиции в размере около 1,6 миллиона евро, в основном на приобретение пяти электрических микроавтобусов, шести стандартных автобусов, двух стандартных артикулированных автобусов и шести стандартных больших автобусов.

Как заявил министр транспорта Саксонии Мартин Дюлиг, "Это финансирование помогает транспортным компаниям соответствовать федеральным правилам в отношении приобретения экологически чистых дорожных транспортных средств и поддерживает наши усилия по достижению целей в области экологической и климатической защиты". Свободное государство привержено поддержке этих компаний в их значительных инвестициях.

Министерство транспорта Саксонии вкладывает миллионы евро в различные транспортные компании в Свободном государстве, а не только в ДВБ. Благодаря полученному финансированию компания RegioBus Mittelsachsen GmbH планирует вложить около 3,8 миллиона евро в приобретение электрических автобусов.

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