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Выдающийся Доджер Шохей Отани приближается к исторической кампании 50-50 со своим 48-м хомером.

Во вторник вечером, двукратный лауреат премии MVP лиги Shohei Ohtani выбил двухочковый хоум-ран с питчера «Майами Марлинс» Darren McCaughan, увеличив таким образом число propreтучок до 48 и число украденных дели до 48.

 and  Elizabeth Wells
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Выдающийся Доджер Шохей Отани приближается к исторической кампании 50-50 со своим 48-м хомером.

В первом матче серии двухкратный MVP Американской лиги разнёс двухрунный хоумран с питчера Майами "Мarlins" Дэррена МакКaughана в третьем иннинге, внеся свой вклад в победу со счётом 11-9.

На данный момент Оhtani набрал 48 хоумранов и 48 стиллов в сезоне, что позволяет ему делить второе место по количеству хоумранов в сезоне в составе "Доджерс" с Адрианом Бельтре́. Рекорд франшизы принадлежит Шону Грину, который в 2001 году выбил 49 хоумранов.

На этой неделе Оhtani стал вторым игроком за 130 лет, набравшим 85 экстра-базовых хитов (XBH) и 45 стиллов в одном сезоне, присоединившись к Хью Дюфи как единственному дуэту, добившемуся этого достижения. Дюфи достиг этого в 1894 году, играя за "Бостон Бинэтеров", набрав 85 XBH и 48 стиллов.

Оhtani отделяют всего два хоумрана и два стилла от того, чтобы стать первым игроком MLB, добившимся сезона 50-50, что навсегда бы занесло его в историю спорта.

"Нет давления", - сказал Оhtani через переводчика, как сообщает MLB.com. "Я просто сосредоточен на поддержании качественных аутов в любой ситуации, над чем я работал весь сезон".

Хотя он не чувствует давления, менеджер "Доджерс" Дейв Робертс признаёт, что достижение находится в фокусе внимания Оhtani.

"Он, вероятно, хочет достичь этого рубежа, но при этом всё ещё сосредоточен на том, чтобы помочь нам выиграть матчи", - сказал Робертс.

После матча менеджер "Мarlins" Скип Шумейкер выразил своё восхищение Оhtani, назвав его "вероятно, лучшим игроком, которого я когда-либо видел".

"Он действительно потрясающий", - добавил Шумейкер, отметив, что восстановление Оhtani после операции на локте было "невероятным".

Несмотря на то, что он не выступает в качестве питчера из-за восстановления после операции, менеджер "Доджерс" Дейв Робертс не исключает возможности возвращения Оhtani на поле в плей-офф.

Восхитительная игра Оhtani на поле принесла ему похвалу со всех сторон, а менеджер "Мarlins" Скип Шумейкер восхищается им как "вероятно, лучшим игроком, которого я когда-либо видел". Его цель на сезон 50-50, включающая 50 хоумранов и 50 стиллов, находится в центре внимания tanto его команды, как и соперников, демонстрируя его влияние на спорт.

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