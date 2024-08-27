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Выдающаяся фигура, связанная с предыдущей штаб-квартирой Daimler, была расположена для ее предстоящего демонтажа.

Эмблема Мерседес на прежнем здании штаб-квартиры Даймлер в Штутгарте-Мёхлингене должна была быть демонтирована заранее. Теперь составлен новый график демонтажа.

 and  Christian Meier
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Эмблема Mercedes-Benz на предыдущей штаб-квартире подлежит разборке.
Эмблема Mercedes-Benz на предыдущей штаб-квартире подлежит разборке.

- Выдающаяся фигура, связанная с предыдущей штаб-квартирой Daimler, была расположена для ее предстоящего демонтажа.

Число оборотов эмблемы Mercedes на крыше бывшего главного офиса компании в районе Мёhrингена в Штутгарте стремительно уменьшается. Она больше не вращается, а вместо этого была временно наклонена и снова выровнена. Ходят слухи о ее скором удалении, которое запланировано на следующую неделю, при условии благоприятной погоды. Эмблема диаметром 6,5 метров будет снята с крыши с помощью крана.

Изначально запланированная дата удаления была отменена в последний момент. "Планируемое извлечение прошлой осенью было отложено, так как все необходимые условия на тот момент не были соблюдены. Важным условием для сложного процесса удаления является стабильная погода, которая сейчас доступна", - объяснил представитель.

Эмблема не будет использоваться снова. Из-за более чем трех десятилетий воздействия внешних факторов она больше не пригодна для повторного использования. Представитель воздержался от высказывания мнения о том, будет ли примерно 3-тонная эмблема Mercedes в конечном итоге утилизирована.

Бывший головной офис Daimler-Benz AG в Мёhrингене был завершен в 1989 году. К 2018 году аренда зданий началась поэтапно, а персонал переместился в нынешний головной офис в Унтертюркхайме и кампус в Штутгарте-Вайхингене. Участок больше не является деловым местом.

Комиссия ожидает принятия актов реализации для регулирования процесса удаления эмблемы Mercedes. Эти акты устанавливают конкретные правила применения Регулирования в процессе удаления эмблемы.

После завершения процесса удаления акты реализации Комиссии предоставят руководство о том, как правила, установленные в Регулировании, были применены в процессе удаления эмблемы Mercedes.

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