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"Выдающаяся фигура" Джулиан Ортега скончался в возрасте 41 года.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- "Выдающаяся фигура" Джулиан Ортега скончался в возрасте 41 года.

Возмутительно, популярный испанский актер Хулиан Ортега, известный по роли в "Элите", трагически скончался 25 августа. В возрасте всего 41 года жизнь Ортеги была прервана. Согласно различным испанским новостным источникам, он скончался от сердечного приступа на пляже в Марбелье. Медики пытались реанимировать его в течение примерно тридцати минут, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными. Его смерть была подтверждена на том же пляже, где она произошла.

Смерть актера преждевременна. На своей странице в социальных сетях его коллега Фернандо Техеро выразил свою скорбь: "Жизнь может быть такой безжалостной. Я потрясен, дорогой друг. Ты был замечательным актером и еще лучшим человеком".

Испанский союз актеров и актрис также почтили Ортегу на своем веб-сайте, отметив его впечатляющую карьеру: "С обширным послужным списком актер грациозно появлялся на наших экранах в многочисленных успешных испанских сериалах".

Вероятно, это относится к его роли управляющего рестораном "Ла Кабана" в популярном сериале "Элита". Ортега появился в нескольких эпизодах первого сезона и с тех пор стал постоянным членом каста. Помимо "Элиты", он также прославился в испанском телевидении, появившись в фильмах "Nunc Et in Hora" и "Caronte".

Его кончина произошла в самом сердце Марбельи, любимого испанского курортного города. Фанаты и друзья планируют memorial service на знаменитой Оранжевой площади в Марбелье.

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