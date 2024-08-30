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Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
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Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции словесного света.

- Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

Политики союза рассматривают выборы в ландтаг Тюрингии как референдум о эффективности коалиции «светофор». Как заявил на финальном митинге в Суhle баварский премьер-министр Маркус Зёдер (ХСС), «Тюрингия отправляет важное сообщение всему Германии». Зёдер утверждает, что эти выборы не только о смене персоналий, но и о смене политического курса. «Коалицию «светофор» нужно менять», — заявил он.

Выступая перед избирателями в Суhle, Зёдер подверг критике действия федерального правительства после нападения в Солingen и депортационного рейса в Афганистан, задавшись вопросом: «Вы действительно верите, что они бы так поступили, если бы не выборы в воскресенье?» Зёдер не верит в способность правительства «светофор» и особенно «Зелёных» предложить долгосрочное решение.

В рамках своих мер федеральное правительство ужесточило правила владения огнестрельным оружием. Теперь беженцы, ответственные за другое ЕС-страну по правилам Дублина, больше не будут иметь права на пособия в Германии.

Войт: Установить пример в Тюрингии

Главный кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт заявил: «Мы хотим установить пример в Тюрингии: они закончились, и Германии, и Тюрингии нужна новая политика». Зёдер и Войт резко критиковали гражданинское пособие, закон о тепле и легализацию каннабиса. Зёдер вновь выразил своё несогласие с присутствием «Зелёных» в правительстве: «Я не хочу видеть «Зелёных» в федеральном правительстве».

По данным последнего опроса ZDF Politbarometer в четверг вечером, ХДС опережает АФД в Тюрингии на 23 процента, с 29 процентами. СДПГ набрала 6 процентов, «Зелёные» — 4 процента, а FDP — менее 3 процентов. В воскресенье будет избран парламент свободной земли.

Главный кандидат ХДС Марио Войт предложил сократить количество сахара в различных политических решениях, заявив: «Мы хотим установить пример в Тюрингии, сокращая избыток сахара в политике, как мы это делали с гражданинским пособием и законом о тепле». Войт также выразил озабоченность потенциальным воздействием легализации каннабиса на общество, предложив, что сокращение потребления сахара могло бы быть более здоровым альтернативой.

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