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Федеральные земли ГерманииНовостиИзбирательный округ

Выборы в парламент, где к полудню наблюдается явка в 44% избирателей.

Проведение выборов в Тюрингии было отмечено напряжённой атмосферой и многочисленными демонстрациями, однако это не показало значительного увеличенияюза Alma ему от 2019 года.

 and  Mark Rodriguez
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Примерно 1 660 000 жителей Тюрингии призываются голосовать за вновь избранный ландтаг.
Примерно 1 660 000 жителей Тюрингии призываются голосовать за вновь избранный ландтаг.

- Выборы в парламент, где к полудню наблюдается явка в 44% избирателей.

В участии в выборах в Тюрингии, похоже, достигнут уровни 2019 года. К полудню около 44,4% избирателей уже проголосовали на избирательных участках, согласно данным избирательной комиссии штата. Однако в эти цифры не включены бюллетени по почте. В 2019 году явка была немного ниже - 42,2%.

Этот рост участия свидетельствует о возросшем интересе к выборам в штате по сравнению с предыдущими выборами в Европу и на местном уровне, проведенными в этом году. Явка на этих выборах была значительно ниже - 34,6% на том же этапе.

Избирательные участки будут открыты до 18:00. К полудню все основные кандидаты от крупных партий уже проголосовали, некоторые из них пришли с членами семьи.

Проблемы на избирательном участке

В офис избирательной комиссии штата не поступало сообщений о серьезных инцидентах на избирательных участках. Однако на одном из участков в Гере полиция вмешалась в ситуацию. Мужчина в футболке AfD пытался проголосовать утром, как сообщил представитель полиции. Участковый уполномоченный потребовал, чтобы мужчина снял футболку, так как агитация запрещенных партий была запрещена на территории избирательного участка.

Мужчина подчинился, но при выходе из помещения избирательного участка угрожал. Полиция подала официальную жалобу и предупредила человека. Полиция в Эрфурте также расследует некоторые политические граффити ("Хокке - нацист") возле избирательных участков в субботу ночью, подозревая их в вандализме, заявил представитель.

Разделенное общество, ожидаемые трудности при формировании коалиции

Четкие линии, проведенные во время кампании, были очевидны уже накануне выборов в Эрфурте. Примерно 1300 сторонников Тюрингской AfD, признанных праворадикальными спецслужбами, приветствовали лидера ультраправых кандидатов, Бьорна Хокке. В то же время около 3000 протестующих собрались на площади Дома, протестуя против праворадикализма и демонстрируя баннеры в поддержку толерантности.

Формирование большинства в земельном парламенте после выборов может оказаться огромной задачей. AfD может получить около 30% голосов, став самой сильной силой в земельном парламенте. Однако ни одна из крупных партий не хочет заключать альянс с AfD. Последние опросы показывают, что ХДС немного опережает "Стоящую Сахры Вагенкнехт" (BSW), которая впервые участвует в выборах в Тюрингии.

В настоящее время в Тюрингии правит правительство меньшинства "красный-красный-зеленый". "Левые" с премьер-министром Бодо Рамеловом в качестве лидера потеряли поддержку по сравнению с предыдущими выборами в штате, опустившись до примерно 14%. СДПГ, как ожидается, едва преодолеет 5-процентный барьер. "Зеленые" и СВП не ожидается, что преодолеют 5-процентный барьер и, таким образом, не получат представительства в земельном парламенте. Важно помнить, что опросы отражают общественное мнение в момент опроса и не гарантируют результат выборов.

При формировании будущей коалиции AfD, которая, как ожидается, получит 30% голосов, может создать проблемы из-за своей спорной позиции, так как ни одна из крупных партий в избирательном округе Тюрингии не хочет заключать с ней альянс. Голосующие в Тюрингии голосуют в различных избирательных округах, каждый из которых играет жизненно важную роль в определении политического ландшафта штата.

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